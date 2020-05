Barcelona? Lautaro deveria ficar na Inter "por mais dois ou três anos", aconselha Crespo

Ex-jogador da seleção da Argentina e da Inter de Milão, Crespo conversou com a Goal e aconselhou o atacante alvo do Barcelona a permanecer na Itália

Após uma temporada incrível na , Lautaro Martínez se tornou um dos nomes mais cobiçados no mercado europeu. E mesmo sem poder concluir a temporada, por conta da pandemia do novo coronavírus, o surgiu como o principal interessado em levar o argentino de 22 anos.

O clube catalão vê o atacante como o substituto ideal para Luis Suárez e as boas atuações do jovem ao lado de Lionel Messi pela seleção da certamente tiveram um grande peso para o interesse culé.

Mas apesar de uma transferência para o Barcelona ser o sonho de praticamente todo jogador, algumas pessoas não veem a saída de Lautaro com bons olhos neste momento. Primeiro, Saviola disse que pode ser difícil para o argentino ser o grande parceiro de Messi na Catalunha. Agora, Hernán Crespo, em uma conversa com a Goal, disse que o jovem deve permanecer na por mais alguns anos.

“Eu adoraria que ele ficasse por mil razões. Ele está em um time grande e fazer dois ou três anos assim é bom. Você tem que viver com a pressão de ter que jogar nesse nível o tempo todo. Você precisa de um equilíbrio que só pode alcançar ficando no mesmo lugar ", afirmou o ex-atacante da seleção argentina através de uma transmissão ao vivo no Instagram.

Crespo foi tricampeão da Seria A pela Inter, entre 2007 e 2009, em uma época em que o clube dominava o futebol italiano, situação bem diferente do que aconteceu com a equipe na última década. Mas agora, o time de Milão passa por uma reestruturação sob o comando de Antonio Conte. E para o ex-jogador argentino, Lautaro deve aproveitar o momento para ajudar os Nerazzurri nessa reconstrução.

"Ele está em um clube que está crescendo, que está construindo bases sólidas para dar o salto. Em pouco tempo será o Inter que todos nós lembramos, e não o que ficava em sétimo lugar e não jogava a . E é bom ser parte disso. Se Barcelona chega mais tarde e paga a cláusula, é outra história", explicou.

Crespo também disse que ficar na Inter pode ajudar Lautaro na seleção da Argentina. O ex-camisa 9 acredita que seu compatriota pode amadurecer bastante e conquistar em definitivo sua titularidade na equipe nacional permanecendo em Milão.

“Parece-me que seria bom permanecer nesse sentido. Ele é jovem e sofreu muitas mudanças. Este foi seu primeiro ano como titular, ele conquistou a posição em uma temporada que nem sequer terminou. Ninguém esperava que pudesse ser o 9 da seleção, mas ele apareceu e deu conta do recado”.

Agora, Lautaro Martinez e a Inter de Milão aguardam o retorno da Serie A e do futebol na Itália. Todos os clubes da primeira divisão foram a favor da volta do campeonato italiano, que ainda tem 12 rodadas pendentes.