Os técnicos que estão sem clube e disponíveis no mercado do futebol do Brasil: veja a lista dos treinadores desempregados

Com a grande rotatividade de treinadores nos clubes do futebol brasileiro, a lista de desempregados no mercado é grande

O futebol brasileiro é conhecido, dentre muitas coisas, pela grande rotatividade dos treinadores de seus clubes. Atualmente, essa realidade se reflete em renomados técnicos de futebol que se encontram sem time, inclusive aqueles comandantes estrangeiros que passaram pelo país ou sempre despertam interesses dos dirigentes brasileiros. A incerteza que paira sobre os treinadores sem clube no Brasil ilustra a complexidade do ambiente futebolístico no país. Pressão da torcida, altas expectativas e a necessidade de entrega rápida, em diferentes cenários, são desafios inerentes à profissão. Como consequência, o empregado de hoje pode ser o "nome livre" de amanhã, e o contrário também vale. Pensando nisso, a GOAL mostra, abaixo, os técnicos disponíveis mais prováveis de aparecerem no cenário do futebol brasileiro.