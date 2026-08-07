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Bundesliga
Bundesliga Visão geral
Bundesliga, jogos & resultados
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quinta-feira, 27 de agosto
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|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Augsburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bayern de Munique
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Borussia Mönchengladbach
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0