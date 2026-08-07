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Harry Kane MLS David Beckham

Transferência para a MLS e retorno à Inglaterra: previsões sobre o futuro de Kane

Harry Kane pode se transferir para a MLS “quando tiver 35 anos”, disse a GOAL o ex-jogador do Bayern de Munique Dietmar Hamann, enquanto um retorno à Inglaterra também deve fazer parte do futuro do atacante recordista. Por ora, porém, espera-se que o artilheiro, após a conquista de dois títulos da Bundesliga na Alemanha, renove seu contrato com a Allianz Arena, que tem apenas 12 meses restantes.

H. KaneMajor League Soccer
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1Augsburg crestAugsburg00000000
2Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen00000000
3Bayern de Munique crestBayern de Munique00000000
4Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund00000000
5Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach00000000
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