مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

المرض يتفشى في القارة العجوز

شهدت أوروبا في الأيام الماضية تفشي كبير لمرض فيروس كورونا، وتزايدت أعداد المصابين في عدد من البلدان الأوروبية، وهو ما كان له تبعاته على الكرة في ملاعب القارة العجوز.

محدث | توابع وتأثير فيروس كورونا على الكرة الإيطالية

ديربي إيطاليا دون جمهور

27 فبراير

المزيد من الفرق

أعلن الاتحاد الإيطالي رسمياً أن مباراة يوفنتوس وإنتر، بالإضافة لعدد من لقاءات الجولة المقبلة من السيري آ ستقام كما أشارت التكهنات دون حضور جماهير بسبب زيادة الحالات الإيجابية في شمال إيطاليا.

نيوكاسل يتخذ احتياطاته

28 فبراير

منع ستيف بروس، مدرب نيوكاسل، لاعبيه والعاملين بمركز التدريبات من المصافحة بالأيدي خوفاً من تفشي المرض، تابع المزيد.

فالنسيا يمنع المؤتمرات

28 فبراير

قرر فالنسيا منع إقامة أي فعاليات أو مؤتمرات صحفية بعد ظهور حالة إيجابية لصحفي تواجد لتغطية مباراة الفريق أمام أتالانتا، وارتفاع أعداد المصابين في إسبانيا.المزيد هنا.

ميلان يفضل الحذر

28 فبراير

ألغى ميلان أي فعاليات قبل لقاء الفريق أمام جنوى بالدوري الإيطالي، والذي سيُلعب دون جمهور، إذ أعلن أن المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة لن يقام.

يورو 2020 تحت التهديد

28 فبراير

أكد ميكيلي أوفا، المدير التنفيذي بالاتحاد الأوروبي، أن إقامة أمم أوروبا 2020 تحت الدراسة حالياً، وأن الاتحاد يراقب تطور الوضع في البلدان المصابة، مؤكداً أن البطولة ستلغى إذا ساء الوضع.

وستقام النسخة المقبلة بين عدداً من الدول والعواصم الأوروبية للمرة الأولى، إذ من المقرر إقامتها في 12 مدينة مختلفة بمختلف أنحاء القارة.