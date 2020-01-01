رسميًا .. نجوم أرسنال تحت الحجر الصحي وتأجيل مواجهتهم أمام مانشستر سيتي

قرار بتأجيل مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية ووضع نجوم الفريق اللندني تحت العزل الطبي بسبب فيروس كورونا.

قررت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال والتي كان من المقرر أن تقام مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة 28 من البريميرليج.

جاء هذا بعدما أعلن أرسنال عن وضع نجومه تحت الحجر الصحي في منازلهم بسبب مخالطتهم لرئيس نادي أولمبياكوس الذي تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت الرابطة في بيانها: "مباراة الليلة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال تم تأجيلها كإجراء احترازي بعد الإعلان عن إصابة إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس بفيروس كورونا".

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وكان أرسنال قد واجه أولمبياكوس في الدوري الأوروبي قبل 13 يومًا في ملعب الاتحاد حيث خالط رئيس النادي اليوناني عدد من نجوم الفريق اللندني والإداريين.

وأضافت الرابطة في بيانها: "ندرك مدى المشاكل التي يسببها ذلك القرار لجماهير كرة القدم التي تكلفت مبالغ مادية من أجل المواجهة لكن لم يكن هناك المزيد من الخيارات، وكان يجب وضع كل المعايير الصحية في الاعتبار، وبالوقت الحالي لا نملك أي خطط لتأجيل مواجهات أخرى في البريميرليج".

ونشر نادي أرسنال هو الآخر بيانًا أكد من خلاله على عزل نجومه في منازلهم حتى نهاية الـ 14 يومًا الإجراء الاحترازي بعد تعاملهم مع رئيس النادي اليوناني.

أول رد من أرسنال بعد إصابة مالك أولمبياكوس بفيروس كورونا

وقال بيان المدفعجية: "بعد أخبار الأمس بإصابة إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس قمنا بإتباع النصائح الطبية وتتبعنا الأشخاص الذين تعاملوا معه بشكل قريب في اللقاء الذي أقيم قبل 13 يومًا".

وأضاف: "نتيجة لذلك لن يكون فريقنا متاحًا لمباراة اليوم ضد مانشستر سيتي وتم تأجيلها، ونجوم أرسنال سيبقون في منازلهم لمدة 14 يومًا في منازلهم بالإضافة لأربعة من طاقم الفريق".

واختتم البيان: "الجميع في أرسنال يتمنى الشفاء العاجل للسيد ماريناكيس ونتطلع لعودة عناصر الفريق والإداريين للتدريبات يوم الجمعة من أجل مواجهة برايتون".

جدير بالذكر أن مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال كانت قد تم تأجيلها بالفعل من قبل بسبب مخاوف من فيروس كورونا أيضًا.