"كورونا" يلقي بظلاله على مصير قمة يوفنتوس وإنتر

الحكومة الإيطالية بصدد اتخاذ قرار رسمي

تضاعفت الشكوك حول مصير القمة الإيطالية المنتظرة بين يوفنتوس وإنتر، المقرر لها في الموافق الأول من مارس المقبل لحساب الأسبوع الـ26 للسيري آ.

وتسيطر حالة من الفزع على الجميع في وطن البيتزا، بعد الانتشار المخيف لوباء كورونا في 5 أقاليم على مدار الأيام والساعات القليلة الماضية، بتسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالإضافة إلى حالتين وفاة.

وجاءت ردة الفعل الأولى من قبل المسؤولين، بتأجيل 4 مباريات من جولة الكالتشيو لهذا الأسبوع، وذلك لتفادي تفشي المرض في التجمعات البشرية.

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وصباح اليوم الإثنين، قالت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، إن قمة الأول من مارس قد تُلعب بدون جماهير –وراء أبواب مغلقة-، لخطورة إقامتها بمدرجات ممتلئة مع الانتشار المفزع للمرض.

ولفت نفس المصدر إلى احتمال نقل المباراة لأحد البلديات التي لم تتأثر بالمرض، لتقام المباراة أمام جماهير في ملعب محايد.

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وفي الختام، أشار التقرير إلى استبعاد سيناريو تأجيل قمة يوفنتوس وإنتر، لعدم التأثير على المنافسة على لقب الدوري، بعد تأجيل مواجهة الأفاعي ضد سامبدوريا.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة جنة كرة القدم برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو، وست نقاط ومباراة أكثر من إنتر.