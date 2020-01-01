رئيس خيتافي: حياتي أهم من السفر لمواجهة إنتر

الأزمة تتصاعد بسبب فيروس كورونا

أكد أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني، على رفضه خوض مباراة دور الـ16 من الدوري الأوروبي أمام إنتر على ملعب الفريق الإيطالي.

الشكوك مستمرة حول إقامة المواجهة المرتقبة بين الفريقين، نظراً لتعطيل النشاط الكروي في إيطاليا، بسبب التفشي الواسع لفيروس كورونا.

خيتافي تقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ليطالبه بتأجيل المباراة، لعدم رغبته في السفر لإيطاليا، خوفاً من انتقال العدوى للاعبيه، وهو ما قوبل بالرفض.

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وهو ما رد عليه رئيس خيتافي:"لو كان علينا خسارة المباراة فلا توجد لدي أي مشكلة، طلبنا من اليويفا اللعب بمكان آخر غير ميلان، لعدم رغبتنا في الذهاب لأحد مراكز تفشي الفيروس".

وأضاف:"لن نخاطر بحياتنا تحت أي ظرف من الظروف، لو لم يتغير أي شيء غداً لن نسافر لإيطاليا للعب المباراة بأي شكل من الأشكال".

وأما عن نقل المباراة لمكان آخر:"سيكون الحل المنطقي للأزمة، لكني أشك في ترحيب أي دولة بفريقين قادمين من منطقة الخطر وبأعداد كبيرة".

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رأي إنتر في الموقف:"أعتقد أنهم يتفقون معي، لأنها الفطرة السليمة باحترام أرواح البشر، كرة القدم اهميتها أقل بكثير من سلامة الأشخاص، لا أمانع عدم اللعب في مقابل الحفاظ على حياتي".

يذكر أنه في حالة مخالفة خيتافي للوائح اليويفا وعدم السفر لخوض المباراة دون تأجيلها، سيعرض النادي لعقوبة الخسارة 3/0 بالإضافة لغرامة مالية قدرها 175 ألف يورو، حسبما أشارت العديد من الصحف الإسبانية.