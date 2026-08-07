1 ماكيدا زيلفيا 8 5 2 1 15 7 8 17 ف ف ف ف خ

2 فيسيل كوبي 8 5 1 2 14 7 7 16 خ ف ت ف ف

3 سانفريسي هيروشيما 8 4 3 1 10 6 4 15 ت ف ف ت ف

4 بوريرام يونايتد 8 4 2 2 10 8 2 14 ف ف ت ت ف