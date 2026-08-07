دوري أبطال آسيا النخبة
نظرة عامة على دوري أبطال آسيا النخبة
دوري أبطال آسيا النخبة، المباريات والنتائج
المزيد
الخميس، 16 أبريل
الجمعة، 17 أبريل
الأحد، 19 أبريل
الاثنين، 20 أبريل
الجمعة، 24 أبريل
الترتيب
منطقة الشرق
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|ماكيدا زيلفيا
|8
|5
|2
|1
|15
|7
|8
|17
|2
|فيسيل كوبي
|8
|5
|1
|2
|14
|7
|7
|16
|3
|سانفريسي هيروشيما
|8
|4
|3
|1
|10
|6
|4
|15
|4
|بوريرام يونايتد
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|2
|14
|5
|ملبورن سيتي
|8
|4
|2
|2
|9
|7
|2
|14
المزيد
منطقة الغرب
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|الهلال
|8
|7
|1
|0
|17
|6
|11
|22
|2
|الأهلي
|8
|5
|2
|1
|21
|9
|12
|17
|3
|تراكتور
|8
|5
|2
|1
|12
|4
|8
|17
|4
|الاتحاد
|8
|5
|0
|3
|22
|9
|13
|15
|5
|الوحدة
|8
|4
|2
|2
|11
|7
|4
|14
Apostas em destaque
Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favoritoشاهد المزيد من مقالات الرهان