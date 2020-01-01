رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم الإيطاليين: دعونا نوقف كرة القدم

داميانو توماسي يدعو لإيقاف الدوري الإيطالي خوفًا من كورونا

دعا داميانو توماسي رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم الإيطاليين إلى إلغاء الدوري الإيطالي هذا الموسم خوفًا من تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقة الدوري الإيطالي بدون جمهور لمدة شهر منذ بداية مارس وحتى بداية إبريل المقبل.

ولكن مع إعلان عدد من المناطق في إيطاليا تحت الحجر الصحي منها أقليم لومبارديا الذي يضم مدينة ميلانو وبالطبع منها ناديي ميلان وإنتر تبدو الأمور أكثر صعوبة.

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منطقة الحجر الصحي تعني غلق حدود الإقليم بشكل كامل، أي يكون من الممنوع دخول او خروج أي شخص من المدينة، وهو نفس ما حدث لمدينة ووهان الصينية منبع فيروس كورونا مع بداية انتشاره.

— Damiano Tommasi (@17tommasi) March 7, 2020

وبناء على ذلك، قال داميانو توماسي رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم الإيطاليين إن الحل في الوقت الحالي حتى لا يتفشى الوباء بصورة خارجة عن السيطرة هو إيقاف نشاط كرة القدم.

وأضاف: "هيا بنا نوقف بطولة الدوري، هل نريد المزيد من الحالات وانتشار المرض أكثر؟ فلتتوقف كرة القدم حتى يتم السيطرة على الأمور"

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يذكر أن فيروس كورونا قد تفشى بصورة كبيرة في إيطاليا وتحديدًا في أقليم لومبارديا والذي بات تهديدًا للبلاد في حال لم يتم وضعه تحت الحجر الصحي.