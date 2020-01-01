رومينيجه: كورونا خطر يهدد الأندية بالإفلاس.. وفليك: الكرة محزنة

المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين بحضور كارل هاينس رومينيجه وهانز فليك

قال كارل هانينس رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ إن إيقاف النشاط الرياضي سيضر بعوائد الأندية من حقوق البث التلفزيوني، مما يعرض ميزانية العديد من الأندية للخطر.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أوقف دوري الأبطال والدوري الأوروبي، كما توقفت الدوريات الخمس الكبرى عدا الألماني الذي يقترب من التوقف هو الآخر.

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ويحل بايرن ميونخ مساء السبت ضيفًا على نادي يونيون برلين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني، في مباراة ستقام بدون جمهور.

وحول ذلك، تحدث رومينيجه عن خطورة فيروس كورونا على البشرية وعلى ما يمكن أن يحدث للأندية اقتصاديًا في حال تم تعليق المنافسات الرياضية.

وأضاف: "قد يكون من الضروري تأجيل منافسات كأس الأمم الأوروبية لأسباب صحية. ربما علينا إجراء منافسات الأندية في يونيو المقبل"

وتابع: "إلغاء الموسم سيعني ضررًا كبيرًا على مستوى أرباح الأندية خاصة فيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني، وهذا سيشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل ميزانيات بعض الأندية وخاصة المتوسطة"

وبدوره قال هانز فليك المدير الفني للفريق البافاري إن ممارسة الرياضة شيء يحدث من أجل الجماهير، مؤكدًا أن لعب كرة القدم بدونهم محزن للغاية.

وأكمل: "علينا التركيز على مباراة الغد حتى نرى ما سيحدث مستقبلًا، المباراة ستجرى في أجواء حزينة وبدون جمهور وذلك سيجعلها أقل بريقًا"

وأوضح: "سوف نتدرب اليوم ونلعب غدًا ثم سنرى ماذا سيحدث. علينا أن نتأكد من الحفاظ على لياقة الفريق، علينا فقط أن نتكيف مع المواقف الجديدة، سنستعد بشكل احترافي، وأي شيء آخر سيأتي بعد ذلك سنقيمه ثم نقرر"

ويتصدر بايرن ميونخ حالياً جدول الترتيب، ويأتي خلفه بوروسيا دورتموند، والذي سيقابل شالكه في ديربي الرور هذا الأسبوع لحساب الجولة السادسة والعشرين.

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يذكر أن الدوري الألماني مهدد بالتعطيل هو الأخر بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدما أصبح الوباء الجديد خطرًا كبيرًا على أوروبا.