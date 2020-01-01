الاتحاد الإيطالي يدرس إمكانية استكمال الموسم الحالي في 2021

مقترح جديد وجريء من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من أجل استكمال الموسم الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا المميت.

كشف جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن سيناريو جديد قد يتم اللجوء له من أجل استكمال البطولات المحلية والقارية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جرافينا وأكد خلالها أن لا شيء نهائي حتى الآن، وأن كل شيء يتم دراسته قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي بالغد.

وقال جرافينا: "لا يمكنني أن أستبعد أي شيء، أنا متفهم لحالة الفضول الكبيرة حول ما الذي سيحدث، لكن في الوقت الحالي لا يوجد من يملك الإجابة".

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وأضاف: "الظروف الحالية تفرض علينا العديد من الأمور، ولو تسبب كل ذلك في التأثير على الموسم المقبل لا يمكننا أن نستبعد أن يتم تقسيم البطولة على موسمين".

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وأردف: "أشعر بخجل كبير للحديث في مثل تلك الأمور بالوقت الحالي، لكننا لدينا واجب علينا أن نقوم به وأن نمنح الأمل للجميع".

وأنهى تصريحاته: "بالغد سنصل لقرار مناسب وعقلاني حول مصير البطولات، وحتى الآن أي تكهنات لا يمكن الوثوق فيها، نحن نعمل والأمل يضيء لنا الطريق".

جدير بالذكر أن السيناريو الأقرب للحدوث بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة هو تأجيل بطولة يورو 2020 على أن يتم لعب ما تبقى من الدوريات في الصيف.