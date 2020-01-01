فالنسيا يعلّق أنشطته العامة خوفًا من كورونا

حالة طوارئ في فالنسيا بعد إصابة بعض مشجعيه بفيروس كورونا

أعلن نادي فالنسيا مواصلة الإجراءات الاستثنائية من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بشكل مخيف في الآونة الأخيرة.

وكانت الصحافة الإسبانية قد أعلنت إصابة 3 مشجعين لفالنسيا بفيروس كورونا بعد عودتهم من إيطاليا، حيث ذهبوا وراء الفريق لمؤازرته في مواجهة أتالانتا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد ظهور حالات إصابة في المدينة، أصدر فالنسيا بيانًا رسميًا يعلن فيه عن زيادة تدابير الوقاية من العدوى من أجل السيطرة على انتشار الفيروس.

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وجاء في البيان قرار بإلغاء كل الأنشطة العامة ــ غير الرياضية ــ سواء الاجتماعات أو التجمعات في الأماكن العامة والتي باتت تشكل خطرًا على سلامة اللاعبين والإدارايين والجماهير وموظفي النادي.

وفي هذا السياق، سيتم تعليق أي نشاط غير رياضي مع أعضاء الفريق الأول حتى إشعار آخر، يتضمن ذلك المؤتمرات الصحفية للمدرب قبل المباراة، وكذلك جميع الأحداث المشابهة حتى المجدول منها.

وتوجه فالنسيا بالإرشادات الصحية نحو جماهيره العائدة من إيطاليا، حيث أشار عليهم بمراجعة الأطباء المختصين من أجل السيطرة على الفيروس في حال الإصابة به.

وتضمن أيضًا البيان التوجيهات الإرشادية المعتادة للتعامل مع أي أمراض، والتي تتضمن تجنب الأماكن المزدحمة والبقاء في المنزل في حال الشعور بأعراض حمى أو سعال، وكذلك غسل اليدين جيدًا.

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يذكر أن فالنسيا قد خسر مواجهة الذهاب أمام أتالانتا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة أقيمت على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو التي تعد أحد مراكز انتشار الفيروس.