تداعيات فيروس كورونا | سان جيرمان قد يواجه دورتموند دون جمهور

فيروس كورونا وصل إلى فرنسا ويهدد مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطر لعب لقاء إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند دون جمهور على ملعب "حديقة الأمراء".

باريس سان جيرمان خسر مباراة الذهاب في "سيجنال إيدونا بارك" في ألمانيا بهدفين لهدف ويحتاج لمؤازرة الجمهور للفوز في العودة.

وقالت شبكة "كانال بلس" الفرنسية إنّ ظهور فيروس كورونا في باريس ووصول عدد المصابين إلى 100 مواطن قابل للزيادة قد يهدد فكرة خوض اللقاء بحضور جماهيري.

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وأوضحت أنّ باريس سان جيرمان بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءت لتجنب تفشي العدوى وظهر ذلك قبل مواجهة ديجون في الدوري الفرنسي.

وقرر الاتحاد الإيطالي تأجيل مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري خوفًا من تهديد فيروس كورونا بجانب احتمالية خوض مواجهة البيانكونيري أمام ميلان في الكاس دون جمهور.

جدير بالذكر أنّ رابطة اللاعبين المحترفين طلبت تأجيل المباريات الدولية وتصفيات كأس العالم خوفًا من انتقال كورونا بين البلاد المختلفة.