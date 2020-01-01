ديبالا يعلن تعافيه من فيروس كورونا

كيف عاش ديبالا أيامه في الحجر الصحي؟

أعلن باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، تعافيه من فيروس كورونا مؤكدًا أنّ حالته الصحية في تحسن بعد أيام من الألم.

ديبالا أعلن إصابته وصديقته بفيروس كورونا رغم نفي الخبر مع بداية الموجة في إيطاليا.

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وقال اللاعب الأرجنتيني في تصريحات لقناة يوفنتوس: "أشعر بأنني في حال أفضل بعد أيام من الألم والتعب، أحاول الآن العودة إلى التدريبات الخاصة".

وتابع: "منذ أيام حينما حاولت التدريب شعرت بصعوبة في التنفس ولم أتمكن من القيام بأي شيء ولم أستمر سوى 5 دقائق فقط حتى شعرت بالإعياء وألم في العضلات. أنا الآن وصديقتي بخير".

وكشف لاخويا عن كواليس التوقيع مع البيانكونيري في 2015 بقوله: "كنت في باليرمو ، وكان الجميع يتوقع لي الانضمام إلى فريق أكبر ولكني لم أحسم قراري بعد بالمغادرة. وفي أحد الأيام، تواصل معي المدير الرياضي فابيو باراتشي الذي حاول بكل ما لديه إتمام الصفقة".

كما أظهر اللاعب القمصان التي يحتفظ بها في منزله وأبرزها الخاص بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجيانلوجي بوفون.

واختتم: "قميص يوفنتوس قديم للغاية وموقع باسمه، كما أنّ امتلاكي قمصان ميسي وكريستيانو أمر عظيم وسوف يبقى دائمًا جزء من تاريخي أنني لعبت بجوار الثنائي. أنا محظوظ لذلك فهذا أمر استثنائي".

جدير بالذكر أنّ اللاعب لم يخضع بعد لفحوصات تؤكد خلوه من فيروس كورونا إلا أنّه بدأ يستعيد عافيته.

ديبالا قد تألق في المباراة الأخيرة أمام إنتر وأحرز هدفًا رائعًا خلال فوز البيانكونيري بهدفين نظيفين، وذلك قبل ساعات من قرار إيقاف الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى.