شفاء لاعب بالدوري الألماني من فيروس كورونا

أول لاعب يُعلن عن تعافيه من كورونا

أعلن نادي هانوفر شفاء أول مصاب بفيروس كورونا في الدوري الألماني، تيمو هوبرس، وخروجه من الحجر الصحي.

هوبرس كان أول المصابين بفيروس كورونا من اللاعبين في ألمانيا وذلك يوم 11 مارس الماضي.

وذكر نادي هانوفر في بيان رسمي أنّ اللاعب تماثل للشفاء بصورة نهائية بعد أسبوعين فقط من تعرضه للإصابة بالمرض، وأصبح قادرًا على ممارسة حياته بصورة طبيعية.

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وقال هوبرس في تصريحات للموقع الرسمي لهانوفر: "شعرت فقط بنفس الآلام التي يمر بها أي مريض بالحمى، لم يكن هناك أي جديد".

وأشار البيان إلى أنّ اللاعب تعافى منذ أيام لكنّه عانى من آلام في الحلق مما دفع إلى اختباره مرتين للتأكد من سلامته تمامًا من فيروس كورونا.

وأكد اللاعب رغبته في العودة إلى التدريبات ومحاولة تعويض فترة الراحة السلبية التي استمرت لأسبوعين ليكون جاهزًا للمباريات حينما يتم استكمال الدوري.

ورغم تعافي هوبرس، إلا أنّ زملائه لا يزالون في الحجر الصحي كإجراء احترازي للتأكد من سلامتهم.

جدير بالذكر أنّ هوبرس هو أول لاعب في أوروبا يتم إعلان تعافيه من فيروس كورونا.