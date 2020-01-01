أولى خطوات إنجلترا لمواجهة فيروس كورونا

إنجلترا ستبدأ في خطة الطوارئ لمواجهة الفيروس

أشارت تقارير صحفية، إلى عقد اجتماع يوم الإثنين القادم، بين الهيئات الإنجليزية المختلفة، وبينها كرة القدم لمناقشة تأثير فيروس كورونا على البلاد.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن مباريات الدوري الإنجليزي قد تُلعب بدون جماهير، خوفاً من تفشي الفيروس في البلاد.

وأكدت نقابة الصحافة الإنجليزية، أن اجتماع يوم الإثنين سيكون جزءاً من خطة الطوارئ لمواجهة الفيروس، مع وضع مجموعة محتملة من السيناريوهات.

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ومن بين تلك السيناريوهات، إقامة مباريات كرة القدم دون حضور جماهيري، ومنع أي تجمعات بأعداد كبيرة من الأِشخاص.

وفي سياق متصل، قررت رابطة البريميرليج منذ يومين، عدم مصافحة اللاعبين لبعضهم البعض قبل انطلاق المباريات، خوفاً من انتقال الفيروس.

مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

وهدد كورونا كرة القدم في أوروبا، بعد انتشاره بشكل كبير خاصة في إيطاليا التي تُلعب فيها بعض المباريات بدون حضور جماهيري، وتأجل جزء آخر من المباريات.

جدير بالذكر أن رابطة اللاعبين، طلبت من الفيفا تأجيل مباريات فترة التوقف الدولي القادمة، سواء كانت ودية أو رسمية في تصفيات كأس العالم خوفاً من الفيروس.