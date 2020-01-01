فيروس كورونا

جاراي يحتفل مع زوجته بتعافيه من فيروس كورونا

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@Tamara_Gorro
أول لاعب أصيب بكورونا في إسبانيا يتعافى

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احتفل إيزيكيل جاراي، لاعب فالنسيا، بتعافيه من فيروس كورونا مع زوجته صباح اليوم، الأربعاء.

جاراي هو أول لاعب في الدوري الإسباني يعلن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

ونشر جاراي صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع "انستجرام" أثناء الاحتفال بتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

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    وكتب اللاعب على صورته أنّه رغم تعافيه من فيروس كورونا، لكنّه يتبع تعليمات الأطباء بالحفاظ على مسافة بينه وبين الجميع وارتداء القناع الطبي لمدة 14 يومًا آخر.

    ولهذا السبب، لم يتمكن من الاقتراب أكثر من زوجته لكنه خرج من الحجر الصحي.

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