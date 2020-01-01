جاراي يحتفل مع زوجته بتعافيه من فيروس كورونا
ر
احتفل إيزيكيل جاراي، لاعب فالنسيا، بتعافيه من فيروس كورونا مع زوجته صباح اليوم، الأربعاء.
جاراي هو أول لاعب في الدوري الإسباني يعلن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.
ونشر جاراي صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع "انستجرام" أثناء الاحتفال بتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.
وكتب اللاعب على صورته أنّه رغم تعافيه من فيروس كورونا، لكنّه يتبع تعليمات الأطباء بالحفاظ على مسافة بينه وبين الجميع وارتداء القناع الطبي لمدة 14 يومًا آخر.
ولهذا السبب، لم يتمكن من الاقتراب أكثر من زوجته لكنه خرج من الحجر الصحي.
¡UN PASO MÁS! Y aunque no podamos besarnos y abrazarnos, estamos juntos. Celebrando que el aislamiento terminó, y felices porque un paso más hoy en día es una victoria. Estamos siguiendo las indicaciones médicas: después de estar en aislamiento se debe continuar catorce días más en cuarentena, manteniendo la distancia y las mascarillas. #G24 #unpasomas