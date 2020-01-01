توابع كورونا - سيون يطرد 9 لاعبين على رأسهم نجم برشلونة السابق

يبدو أن الآثار الاقتصادية ستكون مزلزلة..

أقدم كريستيان كونستانتين، رئيس نادي سيون السويسري، على قرارات تعسفية مع لاعبي فريقه نتيجة للأزمة الاقتصادية في أعقاب تفشي فيروس كورونا في العالم.

كرة القدم توقفت لأجل غير مسمى في أغلب دول العالم، وبدأت توابع الإيقاف تظهر جليًا، حيث قام أميان الفرنسي بتخفيض رواتب لاعبيه، في الوقت الذي استعان بوروسيا مونشنجلادباخ بلاعبيه لدفع أجور موظفيه.

أما في سويسرا فكانت الطامة الكبرى، حيث أرسل كونستانتين إلى لاعبي سيون عبر تطبيق واتساب اقتراحًا لحل الأزمة الاقتصادية، ليقابل بالرفض من البعض وعدم الاكتراث والرد عليه من البعض الآخر.

المزيد من الفرق

هذا الأمر أغضب الرئيس كثيرًا، ليقوم في اليوم التالي بإعلان إنهاء عقود النادي مع 9 من لاعبيه، أشهرهم على الإطلاق ألكسندر سونج، لاعب برشلونة وأرسنال السابق، وزميله يوهان دجورو، لاعب الجانرز أيضًا سابقًا.

سيدو دومبيا ومايكل فاشينتي وكريستيان زورك وباجتيم كاسامي وإرمير لينجاني وكزافيه كواسي وبيراما ندوي هم بقية من تم طردهم، مع العلم أن الطرد حدث فجأة وبدون سابق إنذار مع تبقي 3 أشهر فقط في أغلب عقود أولئك اللاعبين.

رابطة اللاعبين السويسرية بدورها أعلنت عن رفضها واعتراضها على هذا القرار التعسفي وأرسلت خطابًا إلى رئيس سيون تهاجمه فيه وتبلغه بأن ما فعله غير صحيح وعواقبه وخيمة، وأن فيروس كورونا لا يبرر ذلك على الإطلاق.

وقد كتبت في خطابها "نأمل في إلغاء هذه القرارات التعسفية على الفور وأن نبدأ في التناقش حول البدائل الممكنة."، ويتوقع أن يبدأ اللاعبون بخطوات تعسفية أخرى باستخدام القانون خلال الساعات القليلة المقبلة ليفتحوا بذلك حربًا كبيرة بفعل كورونا.