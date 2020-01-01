صديقة روجاني: أنا حامل وآمل ألا يؤثر كورونا على طفلي

مدافع يوفنتوس روجاني وصديقته أنتظر مولودًا ولكن إصابته بفيروس كورونا حولت السعادة إلى حزن

قالت ميتشلا بيرسيكو صديقة المدافع الإيطالي دانييلي روجاني إن إصابته بفيروس كورونا تسببت في تحول حالة السعادة إلى حزن كبير.

وكان مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني هو أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كرة القدم الإيطالية، وهو المتسبب في تعطيل نشاط الدوري في البلاد بعد ثبوت إصابته.

وحول ذلك، قالت صديقته إنها حامل وتنتظر مولودها، وتعيش في حالة خوف وتأمل ألا تؤثر إصابة روجاني بفيروس كورونا على طفلها.

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وأضافت: "كنا ننتظر طفلنا الذي سيأتي بعد 5 أشهر ونعيش حالة سعادة كبرى، ولكن كل شيء انقلب وأصبحنا في حالة حزن شديد وخوف كذلك"

وتابعت: "لا يمكنني حتى التحدث عن ذلك ، ولكن يمكننا فقط الانتظار والرؤية. آمل أن الفيروس لن يؤثر على الطفل. أكد لي الأطباء أنه لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة، ولكن ضع نفسك مكاني، إنه أمر مخيف بلا حدود"

وأردفت: "كنت أنا ودانييلي نستعد للإعلان عن حملي، ولكن في الوقت ذاته كان اختباره إيجابيًا، كانت من المفترض أن تكون لحظة فرح ولكنني متأكدة من أننا سنعود ونقف على أقدامنا من جديد"

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يذكر أن فيروس كورونا يواصل تفشيه في إيطاليا بصورة مرعبة في الأوقات الأخيرة، حيث أعلنت البلاد عن تسجيل 475 حالة وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة.