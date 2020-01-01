تشيلسي يوقف تدريباته للكشف عن فيروس كورونا

تعطيل مران البلوز اليوم

قررت إدارة تشيلسي، إيقاف تدريبات الفريق اليوم، لإجراء كشف طبي على اللاعبين من فيروس كورونا، وتعقيم مركز التدريبات.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات بشكل طبيعي، صباح غد الجمعة قبل مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

ورفعت الأندية الإنجليزية حالة الطوارئ، خوفاً من فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير في أوروبا، وأدى إلى تأجيل العديد من المسابقات، على رأسها الدوريين الإسباني والإيطالي.

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وأثار ليستر سيتي الرعب في قلوب أندية البريميرليج، بعد إعلان مدرب الفريق اليوم، ظهور أعراض الفيروس على ثلاثة من اللاعبين.

وشهد الدوري الإنجليزي، تأجيل مباراة وحيدة بسبب الفيروس، وكانت بين مانشستر سيتي وأرسنال، يوم الأربعاء وتأجلت إلى أجل مسمى.

الدوري الإنجليزي بدون جماهير منعاً لانتشار كورونا

وتأجلت المباراة كإجراء احترازي، بعد اتصال لاعبي أرسنال مع مالك أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن إصابته بالفيروس يوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن الحكومة الإنجليزية، تناقش مصير الرياضات المختلفة بالبلاد، وتشير التوقعات إلى إمكانية تعليق بعضها لحين استقرار الأمور.