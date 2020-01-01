دورة مجمعة أو إلغاء .. خيارات مطروحة حول مصير الدوري الإيطالي

رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوضح مصير بطولة الدوري بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

كشف جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن عدة سيناريوهات مطروحة في الوقت الحالي من أجل استكمال بطولة الدوري الذي تأجل حتى الثالث من أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جرافينا وأكد خلالها أن خيار عدم إكمال البطولة على الإطلاق مطروح وبقوة بالرغم من عدم تأييده له.

وقال جرافينا: "نتمنى أن نستطيع إكمال الموسم كما تم التخطيط له في الثالث من أبريل المقبل، وهناك عدد من الطرق المحددة لتعويض تلك المباريات المؤجلة".

المزيد من الفرق

وأضاف: "لدي اقتراح بخوض عدد من المباريات بين الفرق المتصارعة على القمة وعدد آخر بين فرق القاع لتحديد الفائز بالدوري ومن سيهبط".

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وأكمل: "الاتحاد الإيطالي سيقوم بعد تلك المباريات سيتواصل مع نظيره الأوروبي لتحديد الفرق المتأهلة للبطولات القارية في الموسم المقبل".

وأردف: "لقد كانت اجتماعًا حزينًا لأننا قررنا خلاله أن نحرم إيطاليا من أحد الأمور التي تجعلها سعيدة والتي تستطيع أن تشتت الانتباه عن الأزمة الحالية، لكن كان علينا أن نظهر مسؤوليتنا تجاه المجتمع".

جدير بالذكر إنه من بقية الخيارات المطروحة في الوقت الحالي هي عدم إكمال الدوري الإيطالي تمامًا دون الإعلان عن بطل أو فرق مشاركة أوروبيًا أو تحديد لمصير الفرق الهابطة، أما الخيار الآخر فهو اعتماد الترتيب الحالي كنهائي بالرغم من عدم تساوي المباريات بين الفرق والإعلان عن يوفنتوس بطلًا.