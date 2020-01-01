اقتراح جديد بتأجيل مباراة إنتر ويوفنتوس

كورونا يضع الكرة الإيطالية في مهب الريح

تواجه مباراة يوفنتوس وإنتر في الجولة 26 من الدوري الإيطالي شبح التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

الاتحاد الإيطالي كان قد قرر في وقت سابق إقامة 5 مباريات دون حضور جماهيري من ضمنهم مباراة يوفنتوس وإنتر والتي مقرر لها غداً على ملعب جوزيبي مياتزا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن الاتحاد الإيطالي يفكر جدياً في تأجيل كل المباريات التي من المقرر لها أن تقام بدون حضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك حرصاً منهم على عدم ظهور إيطاليا بشكل سيئ بمدرجات خاوية.

المزيد من الفرق

وفي حال تأجيل المباريات فسيتم تحدد موعد آخر لها بشرط حضور الجمهور بكامل العدد لمحو الانطباع والخوف السائد في إيطاليا بسبب انتشار المرض.

مارادونا في البرنابيو وقمم مصرية .. أشهر المباريات دون جماهير

وتذاع مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في 170 دولة مختلفة، ويعتبر هذا الحدث ليس مهماً فقط للكرة الإيطالية، ولكنه مهم أيضاً لصورة إيطاليا من ناحية حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن المعضلة الأبرز في تأجيل المباريات من جديد هي ازدحام جدول الدوري وارتباط يوفنتوس وإنتر بمشاركات أوروبية.

"ميدياست" أكدت أن هناك اتجاه لتأجيل المباراة، وعدد من اللقاءات التي كان يفترض أن تُلعب دون جماهير من نفس الجولة إلى الثالث عشر من مايو بسبب ازدحام الرزنامة.