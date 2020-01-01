رسمياً .. تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج بسبب كورونا

تأجيل جديد لمباريات كرة القدم بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج المقرر إقامتها يوم السبت بسبب فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يلعب باريس مع ستراسبورج، مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي.

وقررت رابطة الدوري الفرنسي منذ قليل، تأجيل المباراة لموعد يتم تحديده لاحقاً بناء على طلب ولاية رين السفلى بعد انتشار فيروس كورونا.

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ويتصدر الفريق الباريسي ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، بينما يحتل ستراسبورج المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

وانتشر فيروس كورونا، في فرنسا خلال الأيام الماضية، وأدى إلى إصابة العديد من الحالات وفقاً لوزارة الصحة الفرنسية.

مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

وأثر الفيروس على الكرة الأوروبية بشكل كبير، وأدى إلى تأجيل عدد كبير من المباريات ولعب بعضها بدون جماهير، خاصة في إيطاليا ولعل أبرز تلك المباريات، كان ديربي إيطاليا الأسبوع الماضي بين يوفنتوس وإنتر في السيري آ.

جدير بالذكر أن رابطة اللاعبين، طلبت عدم إقامة مباريات فترة التوقف الدولي القادمة نهاية الشهر الجاري، سواء كانت ودية أو رسمية خوفاً من كورونا.