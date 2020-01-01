زوجة تياجو سيلفا تدافع عن هربه من باريس إلى البرازيل

النجوم يواصلون الفرار من الحجر الصحي إلى بلادهم وواقعة جديدة في باريس سان جيرمان بطلها تياجو سيلفا

دافعت زوجة قائد باريس سان جيرمان تياجو سيلفا عن قرار تركه للحجر الصحي في العاصمة الفرنسية والعودة إلى موطنه البرازيل.

وكان سيلفا قد غادر باريس رفقة زوجته، وذلك بعد الإجراءات المشددة التي اتخذتاه فرنسا لمواجهة فيروس كورونا؛ أصعب أزمة صحية تواجهها البلاد منذ 100 عامًا حسب قول الرئيس ماكرون.

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وبخصوص ذلك، تحدثت زوجة تياجو سيلفا عن قرار مغادرة باريس والتوجه إلى البرازيل بناء على هذه الأوضاع الصعبة التي تعيشها فرنسا.

وأضافت: "قررنا المغادرة لأن الوضع في باريس كان محزنًا حقًا. لم أتمكن من تخزين الأشياء، ولم أتمكن من العثور على أي شيء متبقي في السوبر ماركت"

وتابعت: "قمنا برحلة إلى البرازيل لأنني هنا تمكنت من العثور على طعام في السوبر ماركت، ولدينا المزيد من الخيارات فيما يتعلق بالبقاء في المنزل مع الأطفال، وهنا لدينا حمام السباحة"

وأردفت: "يعاني أي فرد من أفراد عائلتنا من أي أعراض تشير إلى أن لدينا فيروس كورونا، نحن بخير ونلتزم بكافة التعليمات الوقائية"

وأكملت: "ولكن حتى مع الانتباه إلى ما كان يحدث في هذا البلد المجاور، فإن فرنسا لم تنجح حقًا في حماية نفسها. في البرازيل، قد يكون لدينا الوقت لتفادي ذلك. آمل ألا تكون الأزمة عنيفة كما هي في أوروبا"

وأيضًا: "آمل أن يدرك الناس خطورة الوضع في أقرب وقت ممكن. آمل أن تفرغ الشواطئ، هذه ليست عطلات مدرسية، إنها لحظة تفكير، عليك البقاء في المنزل على أمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن"

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يذكر أن جونزالو هيجواين يريد العودة إلى بلاده وترك إيطاليا، كما أن هناك أنباء عن عودة نيمار إلى البرازيل فرارًا من العاصمة الفرنسية.