فرانكفورت يسجل أول حالة إصابة بكورونا في البوندسليجا

أول حالة إصابة بالفيروس في الدوري الألماني الممتاز

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البوندسليجا، دون أن يكشف عن اسم اللاعب.

وسبق أن تم تسجيل حالات في الدوري الألماني الدرجة الثانية، في صفوف هانوفر.

ونشر النادي الألماني بيان، أكد فيه أن اللاعب شعر بضيق في التنفس، وأجرى فحص الفيروس، وكانت النتيجة إيجابية.

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وبهذا سيخضع الفريق بالكامل وبعض من الموظفين للفحص، وسيدخل الفريق حجر صحي إجباري لمدة 14 يوماً.

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وطلب النادي من جميع وسائل الإعلام، بأنه لا يمكن الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي، وأن صحة المعنيين بالأمر هي أولوية النادي القصوى.

ومن جانبه قال المدير الرياضي للنادي الألماني، عبر الموقع الرسمي: "سننجو من هذا الوضع الصعب، ولكن يجب على الجميع تحمل المسؤولية والبقاء في المنزل".