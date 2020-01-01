مانجالا يعلن عن إصابته بفيروس كورونا وعزله عن عائلته

إلياكيم مانجالا لاعب مانشستر سيتي السابق وفالنسيا الحالي يعلن عن إصابته بفيروس كورونا دون أي أعراض.

أعلن النجم الفرنسي ألياكيم مانجالا لاعب فريق مانشستر سيتي السابق وفالنسيا الإسباني الحالي عن إصابته بفيروس كورونا الخطير.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره اللاعب قبل قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

وكتب اللاعب: "اليوم عرفت أنني لدي فيروس كورونا، أشعر أنني بخير ولا تظهر أي أعراض في الوقت الحالي لوجود الفيروس".

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وأضاف: "على الرغم من ذلك قمت بعزل نفسي في المنزل وابتعدت عن عائلتي، لقد تعلمت اليوم أن أي شخص يمكنه حمل الفيروس دون وجود الأعراض، لذلك أطلب من الجميع أن يلتزموا بالتعليمات الخاصة بعدم الاحتكاك بالآخرين قدر الإمكان حتى لو كنتم تشعرون أنكم بخير".

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وأكمل: "لو احترم الجميع تلك التعليمات والإجراءات الوقائية سنستطيع أن نقاتل ذلك المرض، كل الشكر للرسائل التي حصلت عليها بالدعم".

وأنهى بيانه: "على الجميع أن يكون حذرًا على نفسه وأحباؤه وأن يحترم كل الإجراءات المتبعة من أجل تحاشي انتشار المرض".

جدير بالذكر أن فالنسيا كان قد أعلن اليوم عن خمسة إصابات في صفوف فريقه ولم يذكر الأسماء، إلا أن إزيكيل جراي خرج ببيان وأعلن عن إصابته.