وزير الصحة الإسباني: لا قلق من الحضور الجماهيري لمباراة برشلونة ونابولي

فيروس كورونا لن يحول بين جمهور نابولي وبين حضور مواجهة فريقهم مع برشلونة

قال وزير الصحة الإسباني إنه لا قلق من لعب مباراة برشلونة ونابولي بحضور جماهيري، ولكن الوقاية ستكون أكبر في حال تم إجراء اللقاء بدون جماهير.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية صدرت صباح اليوم الجمعة عن حسم مسألة الحضور الجماهيري في مباراة برشلونة أمام نابولي في دوري الأبطال.

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وكانت الجميع من التكهنات قد أثيرت في الأيام الماضية عن مصير جماهير فريق الجنوب الإيطالي وإمكانية حضورها لمباراة الفريق الكتالوني.

وقال وزير الصحة الإسباني إن القرار بغلق الملاعب في إسبانيا كان في المناطق التي تهدد بانتشار فيروس كورونا أو التي من المحتمل أن تزيد من تفشي المرض.

وأضاف: "ولكن بعض المباريات التي ستلعب في دوري أبطال أوروبا مثلًا على سبيل المثال في مناطق بعيدة عن مصادر القلق أو لن يأتي إليها جماهير من مناطق ينتشر فيها الوباء، فلا مشكلة في إجرائها بحضور جماهيري"

وتابع: "بالنسبة لما نعيشه اليوم فإن مباراة برشلونة ونابولي لا قلق من إجرائها بحضور جماهيري، وذلك لأن مناطق الجنوب الإيطالي بعيدة عن أماكن انتشار الفيروس"



وبسبب فيروس كورونا وانتشاره في إيطاليا، ذكرت بعض المصادر أن جماهير نابولي لن تتمكن من حضور مباراة برشلونة، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في الثامن عشر من مارس الجاري.

ووفقًا لشبكة ميدياست الشهيرة فإن التذاكر قد طرحت للبيع، وأن جماهير نابولي ستتمكن من شراء تذاكرها بداية من الأربعاء والخميس والجمعة القادمين.

وأشارت الشبكة إلى أن جماهير نابولي ستتمكن من حضور المباراة بشكل طبيعي، وذلك على الرغم من إقامة عدد من المواجهات في إيطاليا وإسبانيا بدون حضور جماهيري بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت ميدياست أن حالات الإصابة بكورونا في مناطق الجنوب في إيطاليا ما زالت قليلة للغاية مقارنة بالوضع في الشمال وتحديدًا أقليم لومبارديا.

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يذكر أن مواجهة الذهاب بين نابولي وبرشلونة والتي أقيمت في سان باولو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مما يفتح كل الاحتمالات.