كانافارو: القادم أسوأ في إيطاليا بسبب كورونا

كانافارو يتوقع الأسوأ

أكد فابيو كانافارو نجم إيطاليا السابق، على ضرورة تعلم دول العالم من الصين في كيفية مواجهة وحش كورونا على حد وصفه.

وأجرى كانافارو مقابلة من منزله في الصين مع مجلة "لاجازيتا ديللو سبورت"، الإيطالية حيث يعمل حاليًا مدربًا لفريق جوانزو إيفرجراند.

وقال: "بمجرد وصولي تم فحصي عن طريق أخذ مسحة مني، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها فحصي".

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وأضاف: "عندما تأتي من بلد فيها مصابين يتم عزلك في منزلك لمدة أسبوعين وفي حالة عدم وجود مكان لك فيجب عليك أن تعزل في مكان مخصص لهذه الأشياء".

وأردف: "الصين أغلقت على نفسها بكل الطرق لمدة شهرين، لمنع زيادة المصابين والمتوفيين بسبب كورونا".

وشدد كانافارو بأن الأسوأ سيأتي إلى إيطاليا في ظل عدم غلق كل شيء على الدولة حظر التجوال ومنع السكان من النزول لفترة طويلة.

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واستكمال والدي لا يزال غير معتاد على الإجراءات الجديد فهو يريد شراء تبغ وإجراء محادثات مع الأصدقاء ولكنني أخبره بأنه بهذا يعرض حياة أمي للخطر".

وتابع: "أعتقد أن الأخطاء التي حدثت الأسبوع الماضي عندما فر الآلاف من لومباردي إلى الجنوب كانت سبباً، لكن لا أريد أن أدين أحداً".

واختتم: "أتمنى السلامة لكل العالم أتمنى أن نمر من هذه الأزمة التي يجب أن نعبرها ونتعلم من الدروس التي تعلمناها في مواجهة كورونا".