ميسي عن كورونا: إنها لحظة الحقيقة وأستمتع مع أسرتي

يجب اتباع التعليمات الطبية لمواجهة هذا الفيروس اللعين..

وجه ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، رسالة دعم إلى كل مصابي فيروس كورونا والعاملين في المجال الصحي، وطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات المقدمة من الحكومات والمنظمات الصحية لعبور الأزمة.

وتم إيقاف الأنشطة الرياضية في كل الدول الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا، ومن المقرر أن يتحدد مصير هذا الموسم يوم 25 مارس عند اجتماع الاتحاد الإسباني مع رابطة الليجا وممثلي الأندية لبحث الموقف الشائك الراهن.

ميسي كتب عبر انستجرام عن ما يمر به العالم وقال "إنها أيام معقدة للجميع، نحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد قدر الاستطاعة ونضع أنفسنا في محل أولئك الذين يعانون من أسوأ ما في الأمر.".

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"أولئك المعانين إما لأن المرض أثر عليهم بشكل مباشر أو لأنهم يعملون في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس في المستشفيات والمراكز الصحية. أريد أن أرسل لهم دعمي الكبير."

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كما أضاف "يجب أن تأتي الصحة دائمًا أولًا، إنها لحظة استثنائية ويجب عليك اتباع تعليمات كل المنظمات الصحية والسلطة العامة. بهذه الطريقة فقط يمكننا محاربة المرض بشكل فعّال.".

"لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية وأن تبقى في المنزل. كما أنها مثالية للاستمتاع بتلك الفترة من وقتك الذي لا يمكنك التحصل عليه دائمًا."

وأتم "عناق كبير وآمل أن نتمكن من قلب هذا الوضع في أقرب وقت ممكن.".

يذكر أن الاتحاد الدولي قد ألغى فعاليات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية، والتي كان سيلتقي فيها منتخب الأرجنتين مع الإكوادور وبوليفيا بقيادة الليو في نهاية مارس الحالي.