تيباس واثق في إكمال الموسم رغم خطر كورونا

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يؤكد على ثقته في إكمال موسم الدوري الإسباني بالرغم من خطر فيروس كورونا المحيط بالجميع.

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن ثقته الكاملة في قدرتهم على استكمال الموسم الكروي بالرغم من الخطر المحدق من كل اتجاه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيباس وأكد خلالها أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورًا جديدًا للأحداث يتم من خلاله إيجاد صيغة لإنهاء الموسم.

وقال تيباس: "لدي ثقة كبيرة أننا سنستطيع أن ننهي الموسم، نحن نعمل مع الدوريات الأخرى في الوقت الحالي لننسق المواعيد".

المزيد من الفرق

وأضاف: "في الدوري الإسباني لدينا حالتين إصابة بالمرض، لقد أمضينا عدة أسابيع نضع خطة للعمل، و95 من الموظفين يعملون عن بعد حاليًا".

من حدائق الأمراء لساحات السجون .. البداية والنهاية في قصة رونالدينيو الحزينة

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت تعليق مباريات بطولة الليجا مثلما فعلت بقية الدوريات الأوروبية مؤخرًا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل من أجل دراسة السيناريوهات المطروحة لاستكمال الموسم الكروي الذي توقف مؤخرًا.

وقال لويس روبيليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "نعمل في الاتحاد الإسباني في وجود أربعة سيناريوهات، منهم السيناريو المتفائل للغاية وآخر في غاية التشاؤم، لدينا الاستعدادات المناسبة".

وأضاف: "لدي تفاؤل في قدرتنا على استكمال الموسم وإنهاؤه لكنني في النهاية يجب أن أكون شخص واقعي، ويوم الثلاثاء سنرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة أكدت أن الخيار الأقرب حاليًا هو تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية عدة أشهر من أجل إكمال الدوريات.