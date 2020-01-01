رونالدو يستغل فيروس كورونا للاطمئنان على والدته

كرستيانو رونالدو لم يعد إلى تورينو وفضل البقاء في ماديرا بعد إيقاف الدوري الإيطالي عقب مواجهة يوفنتوس وإنتر بسبب فيروس كورونا

فضل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو البقاء في مسقط رأسه جزيرة ماديرا وعدم العودة إلى تورينو، وذلك بعد إيقاف الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان يوفنتوس قد حقق انتصارًا على غريمه إنتر مساء الأحد الماضي بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم بدون جمهور.

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وبعد انتهائها، وبناء على طلب اللجنة الأولمبية الإيطالية تم اتخاذ قرار بإيقاف الدوري الإيطالي حتى الثالث من إبريل خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبناء على ذلك، وبما أن يوفنتوس ينتظر مواجهة أولمبيك ليون والتي ستكون الأسبوع القادم، ولن يكون مرتبطًا بأي شيء قبلها، فضل رونالدو البقاء في جزيرة تورينو.

وكانت والدة رونالدو قد تعرضت لوعكة صحية، حيث اشتبه الأطباء بوجود جلطة في المخ قبل أن تستقر حالتها حسب ما أعلن النجم البرتغالي نفسه.

ويريد رونالدو البقاء بجانب والدته في فترة التوقف تلك من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية وتقديم المساندة والدعم النفسي لها.

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يذكر أن كرستيانو رونالدو كان قد قطع تدريباته مع يوفنتوس الأسبوع الماضي من أجل الذهاب إلى ماديرا للاطمئنان على والدته بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، قبل أن يطمئن الجماهير على صحتها ويطالب ببعض الخصوصية بشأن الأمور العائلية.