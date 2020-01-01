رسميًا | تأجيل مباراتي إنتر وروما في الدوري الأوروبي بسبب كورونا

الأزمة تتصاعد بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباراة إنتر أمام خيتافي ومواجهة إشبيلية وروما في الدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

وكان خيتافي قد تقدم بطلب لتأجيل المباراة خوفًا على حياة اللاعبين ، كما مُنعت طائرة روما من الهبوط في إشبيلية.

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وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي تأجيل مواجهتي إنتر وخيتافي بجانب إشبيلية وروما بسبب قوانين منع السفر بين إسبانيا وإيطاليا نظرًا للقلق من تفشي كورونا.

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As a result of the travelling restrictions between and imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.



🇪🇸 – AS 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – 🇪🇸 — UEFA (@UEFA) March 11, 2020

واضطر الاتحاد الأوروبي للخضوع إلى مطالب خيتافي بعد تفشي الأزمة خاصة وأنّ أعداد المصابين بكورونا في إيطاليا في تصاعد مستمر.

وتم إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا حتى 3 أبريل، كما أنّ الاتحاد الإسباني قرر عدم خوض أي مباراة بجمهور خلال الجولتين المقبلتين في الليجا.