رابطة البريميرليج تعلن توقف المنافسات حتى نهاية أبريل

الاجتماع سيتم عبر الفيديو لتجنب نشر العدوى

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي واتحاد الكرة في البلاد أن منافسات الكرة بمختلف الأقسام، وللرجال والسيدات، لن تبدأ قبل 30 أبريل بحد أدنى لحين التعرف على الوضع الصحي.

وعقدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اجتماعاً الخميس من أجل حسم مصير الموسم الجاري من المسابقة بعد اتخاذ قرار قبل أيام بتوقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطُرحت عدد من السيناريوهات من أجل بقية الموسم، ومن ضمنها كان إلغاء البطولة وعدم إعلان فائز، أو استكمالها بدون جماهير خوفاً من نقل العدوى.

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وسيكون الاجتماع ما بين رئيسة رابطة البريميرليج كلاوديا أرني وممثلي الأندية العشرين المشاركة في المسابقة، وسيعقد عبر تقنية الفيديو منعاً للقاء المباشر.

واستعرض المشاركون في المكالمة السيناريوهات المطروحة وآراء الخبراء بخصوص إمكانية استكمال المسابقة بعد نهاية التوقف الحالي في الرابع من أبريل.

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وتشير التقارير إلى أن ضمن الاجتماع تمت مناقشة لإمكانية إنهاء الموسم الجاري في حال استمر تفشي المرض في البلاد، وبالتالي صعوبة لعب المباريات.

ومن النقاط التي تم مناقشتها أيضاً، بحسب التقارير، موقف التذاكر المباعة الخاصة بالمباريات التي لم تُلعب أو سيتم ترحيلها حال استكمال البطولة.

ويتصدر ليفربول حالياً المسابقة برصيد 82 نقطة، والانتصار في المباراة المقبلة له أمام مانشستر سيتي سيعني تتويجه رسمياً بلقب البطولة.