سامبدوريا يعلن إصابة ثنائي الفريق الأول بفيروس كورونا

فابيو ديباولي وبارتوز بيريزينسكي ثنائي نادي سامبدوريا مصابان بفيروس كورونا بحسب ما أعلن النادي.

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي عن نتائج تحليلات الثنائي فابيو ديباولي وبارتوز بيريزينسكي وأنهما مصابان بفيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما أوضح النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" قبل قليل.

وخرج الثنائي برسائل طمأنة لجماهير الفريق بعد الإعلان عن إصابتهما بالفيروس المميت وأكد خلالها على الأنباء التي نشرها النادي.

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وكتب بيريزينسكي: "لسوء الحظ تحليل فيروس كورونا الذي خضعت له كان إيجابيًا، بالرغم من كل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها لم اتمكن من تفادي الفيروس".

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وأضاف: "أريد منكم جميعًا أن تأخذوا حذركم بكل ما لديكم من إمكانيات، وأن تبقوا في منازلكم طالما كان ذلك ممكنًا بالنسبة لكم".

وأردف زميله ديباولي: "مرحبًا زملائي لسوء الحظ خضعت لاختبار فيروس كورونا وظهر إيجابيًا، أريد التأكيد على أنني بخير، لكن ذلك الفيروس يضربنا بشكل عشوائي".

وأكمل: "يجب على الجميع أن يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، يمكننا أن نحقق الفوز في تلك المباراة الأهم بالنسبة لنا، أريد أن أظهر المساندة لكل من يعانون من المرض وجميع الأطباء الذين يساعدوننا".

جدير بالذكر الثنائي هما الرقم ستة وسبعة في إصابات نجوم سامبدوريا بفيروس كورونا بعد جابياديني وإكدال وتورسبي وكوالي ولا جومينا.