Uğur Aktan

Editör

1989 yılında İstanbul’da doğdum. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Radyo Sinema ve Televizyon eğitimi aldım. Daha önce Fanatik gazetesi, NTV Spor, Eurosport Türkiye ve TRT Spor gibi kurumlarda çalıştıktan sonra 2021 yılında GOAL Türkiye ailesine katıldım. 

Hem televizyonda hem de YouTube'da katıldığım yayınlarda Türk ve dünya futbolunu yorumluyorum ve boş zamanlarımda C Lisans ile futbol antrenörlüğü yapıyorum. Futbolu son derece tutkulu bir şekilde yaşıyor sokaktaki çocukların maçından, Şampiyonlar Ligi finaline kadar her karşılaşma adına büyük bir heyecan duyuyorum.

Uğur Aktan tarafından yazılan makaleler
