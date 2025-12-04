Neymar Avrupa futboluna dünyaca ünlü bir takımla geri dönebilir

Eski Manchester United forveti Louis Saha, Brezilyalı süperstar Neymar’ın Ocak transfer döneminde kadroya katılması halinde Kırmızı Şeytanlar’a “gerçekten büyük bir güç katabileceğini” söyledi. INEOS ve Sir Jim Ratcliffe, teknik direktör Ruben Amorim’i desteklemek amacıyla yaz transfer döneminde Manchester United’ın 200 milyon sterlinin üzerinde harcama yapmasını sağlamıştı. Bu yatırımın büyük bölümü, geçen sezon Premier League’de yalnızca dört takımdan daha az gol atan United’ın hücum hattını güçlendirmek için kullanıldı.

Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Benjamin Sesko’nun takıma katılmasıyla bazı ilerlemeler kaydedildi ancak United, Amorim yönetiminde hâlâ potansiyelinin gerisinde kalıyor.

Öte yandan Neymar, Ocak ayında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den ayrılarak yetiştiği kulüp Santos’a dönmüştü. Yıllardır zaman zaman Manchester United ile adı anılan Brezilyalı yıldız hakkında Saha dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Saha, Pundit Arena’ya yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bana altı ay önce sorsanız, Neymar’ın Manchester United’da oynamasını çok isterdim.

Ancak şu anda kırılgan ve sakatlığa yatkın görünüyor. Parlaklığını bir miktar kaybettiğini düşünüyorum. Bu benim için çok üzücü çünkü Neymar’ı gerçekten seviyorum. Birkaç yıl önce bu transferin mükemmel olacağını düşünüyordum. Hâlâ olağanüstü bir oyuncu olabilir. Yaratıcılığı ve yeteneğiyle United’ı gerçekten canlandırabilirdi.

“Bence kariyerinin yönetilme şekli geçmişte sorgulanmalıydı. Şimdi işleri toparlamak ve yeniden inşa etmek için ne yapabileceğinden emin değilim. United’ın, takım için fedakârlık yapacak, kulübe aşık oyunculara ihtiyacı var. Neymar’ın kariyerinin bu noktasında bunu verebilecek biri olduğundan emin değilim.”

Manchester United’ın Ocak ayında yeniden transfer pazarına girip girmemesi gerektiği sorulan Saha, şu sözleri ekledi:

“Doğru hedefi bulurlarsa evet. Bulamazlarsa, risk almak yerine fırsatı kaçırmak zorundalar. Transfer piyasası yıllardır kolay değil. Bu yüzden acele etmemeleri, sadece transfer yapmak için transfer yapmamaları gerekiyor. Gerçek bir amaç taşımalılar.

“Kimi transfer edeceklerine inanılmaz dikkat etmeleri gerekiyor. Doğru oyuncuları bulmak şart. Manchester United için oynamak isteyen, hırslı oyuncular olmalı.”

Saha ayrıca United’ın yaz transfer döneminde doğru karakterleri aldığını ve artık kulübü bir basamak olarak gören oyuncularla ilgilenmediklerini söyledi.

Inter Miami iddiası

Brezilyalı yıldızın adı İngiltere, MLS ve başka destinasyonlarla da anılırken, eski ABD’li milli kaleci Brad Friedel, Neymar’ın Inter Miami’ye giderek Lionel Messi ve Luis Suarez ile birlikte oynayabileceğini öne sürdü.

Friedel, Goal’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Neymar formda olursa, bunun işe yarayacağını düşünüyorum çünkü ABD’nin bazı bölgelerinde hâlâ çok büyük bir isim. Sorun, formda değilse ve sık sık sakatlanırsa bunun medya tarafından olumsuz bir hale getirilmesi. Her iki tarafın da argümanlarını anlayabiliyorum.

“Bence akıllı davranacaklardır ve performans ile forma bağlı kademeli bir sözleşme yapılacaktır. Messi gelmeden önce Miami’de biraz zaman geçirdim. Messi’den önce kulübün çok farkında değildiniz. O geldiğinden beri her yerde pembe-siyah Miami formaları var. Neymar gelirse, bu etki daha da büyür.”