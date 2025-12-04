Barcelona bir Yamal da sol kanada transfer ediyor!

Barcelona, Marcus Rashford’un Manchester United’dan kiralık olarak transferini kalıcı hâle getirip getirmeme konusunda henüz net bir karar vermemiş olsa da, kulüp yönetimi onsuz bir gelecek için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. İngiliz yıldız, yaz aylarında Barcelona’ya kiralanmış ve kulübün 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Katalan ekibine katılmıştı. Şu ana kadar altı gol ve dokuz asist kaydeden Rashford, sol kanatta Raphinha’ya alternatif olarak takıma önemli katkı sağlayan isimlerden biri oldu.

Futbol Direktörü Deco, Barcelona’nın satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiğine dair çıkan haberleri yalanlayarak, Rashford’un geleceğiyle ilgili bir karar verilmediğini açıkladı. Ancak kulüp, uzun vadeli planlamayı elden bırakmıyor ve sol kanat pozisyonu için potansiyeli yüksek genç isimleri yakından izliyor.

Barcelona üç genç alternatif belirledi

Sport’un haberine göre Barcelona, gelişime açık üç genç kanat oyuncusunu radarına aldı.

Baş scout Joao Amaral, kısa süre önce Norveç ile İtalya arasındaki maçta RB Leipzig’in 20 yaşındaki kanat oyuncusu Antonio Nusa’yı takip etti. Katalan ekibinin değerlendirdiği diğer iki isim ise Köln’ün 19 yaşındaki yeteneği Said El Mala ve Olympique Lyon forması giyen 20 yaşındaki Malick Fofana.

Finansal durum kritik rol oynayacak

Barcelona’nın Rashford’a yönelmesinin temel nedeni, yaz transfer döneminde Nico Williams ve Luis Diaz transferlerinde yaşanan başarısızlıklar olmuştu. Rashford’un kiralık olarak alınabilmesi kulüp adına mali bir avantaj sağlamıştı. Ancak transferin kalıcı hâle gelmesi durumunda İngiliz yıldızın yüksek maaşı ciddi bir yük getirebilir.

Diğer genç alternatiflerin transfer maliyetleri de oldukça yüksek.

Fofana, geçen yaz Liverpool’un radarında olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Nusa ise Leipzig’e Club Brugge’den 21 milyon euro karşılığında transfer olmadan önce Barcelona tarafından da izleniyordu. Almanya’dan Bayern Münih ise Bundesliga’nın en dikkat çeken yeteneklerinden biri olarak gösterilen El Mala ile ilgileniyor.

Sonuç olarak Barcelona, Rashford’un maaş yüküne rağmen, üç genç isim için toplamda daha yüksek bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak gibi görünüyor. Yine de söz konusu oyuncuların genç yaşları ve uzun vadeli potansiyelleri, onları cazip seçenekler hâline getiriyor. Barcelona’nın maaş sınırı ve ekonomik dengeleri ise bu yatırımın yapılıp yapılamayacağını belirleyen temel unsur olacak.