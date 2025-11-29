Ole Gunnar Solskjaer kariyerindeki en büyük kırılmaya neden olan maçı açıkladı

Norveç, Haziran 1996'da 1998 Dünya Kupası elemesinde düşük seviyeli Azerbaycan'a karşı mücadele etti, bu karşılaşmada Solskjaer Frank Strandli ile birlikte maça başladı. Solskjaer, Oslo'da 5-0'lık iç saha zaferinde iki gol attı ve hücum hattındaki performansı, o zamanlar Manchester United asistanı olan ve özellikle stoper Ronny Johnsen'i gözlemlemek için orada bulunan Jim Ryan'ın dikkatini çekti.

Ancak, United sahada gözlem yapan tek takım değildi, o zamanlar Wolves menajeri olan Mark McGhee de maçı izlemekteydi. O dönemde Premier Lig'de dahi oynamayan batı midlands ekibi, yeni bir forvet arayışındaydı ve dikkatlerini çeken Solskjaer oldu.

Ancak Wolves, oyuncu ve kulüp için önemli bir dönüm noktası olan bu durumda United'a yenildi. Solskjaer, Azerbaycan'a karşı oynadıkları o günü kariyerinin en "önemli" maçlarından biri olarak nitelendirdi.