Ole Gunnar Solskjaer kariyerindeki en büyük kırılmaya neden olan maçı açıkladı
Solskjaer, 1996 yılında Norveç için dikkatleri üzerine çekti
Norveç, Haziran 1996'da 1998 Dünya Kupası elemesinde düşük seviyeli Azerbaycan'a karşı mücadele etti, bu karşılaşmada Solskjaer Frank Strandli ile birlikte maça başladı. Solskjaer, Oslo'da 5-0'lık iç saha zaferinde iki gol attı ve hücum hattındaki performansı, o zamanlar Manchester United asistanı olan ve özellikle stoper Ronny Johnsen'i gözlemlemek için orada bulunan Jim Ryan'ın dikkatini çekti.
Ancak, United sahada gözlem yapan tek takım değildi, o zamanlar Wolves menajeri olan Mark McGhee de maçı izlemekteydi. O dönemde Premier Lig'de dahi oynamayan batı midlands ekibi, yeni bir forvet arayışındaydı ve dikkatlerini çeken Solskjaer oldu.
Ancak Wolves, oyuncu ve kulüp için önemli bir dönüm noktası olan bu durumda United'a yenildi. Solskjaer, Azerbaycan'a karşı oynadıkları o günü kariyerinin en "önemli" maçlarından biri olarak nitelendirdi.
Solskjaer'in Azerbaycan'a karşı attığı iki gol, United'a geçişle sonuçlandı
Solskjaer, BBC Sport için Kelly Somers ile konuşurken, İngiltere'de oynama olasılığını ilk kez nasıl fark ettiğini sorduğunda, eski forvet şu şekilde yanıt verdi:
"Norveç için bu, kariyerimdeki muhtemelen en önemli oyunlardan biri. Norveç'e karşı Azerbaycan'a karşı oynadık ve iki çok iyi gol attım.
"Tesadüfen, Ronny Johnsen'i izleyen [United] yardımcı menajeri Jim Ryan, daha sonra imzaladığımız kişi, Wolverhampton menajeri olan Mark McGhee'nin yanında oturuyordu ve onlar gibi sohbet ediyorlardı.
"Mark McGhee bir santrfor arıyor, Jim Ryan oyunu izliyor ve ben iki gol atıyorum. Bu yüzden düşünüyor ki, 'Tamam, Wolverhampton muhtemelen bu çocuğu imzalayacak.' O gece Sir Alex'i [Ferguson] aradı ve şöyle dedi: 'Sanırım birini buldum ve pahalı olmayacak. Ucuz biri, ama hızlı olmalıyız çünkü Wolverhampton da bir santrfor arıyor.' Bu gerçekten, gerçekten hızlı oldu."
Old Trafford'a transfer Solskjaer için 'baş döndürücü' oldu
Sunucu Somers, bu durumun Solskjaer için bir "kasırga" olması gerektiğini öne sürdü, Solskjaer ise şöyle yanıt verdi: "Harika. Kesinlikle mükemmel. Ama anlaşmayı imzalayana kadar %100 emin olamıyorsunuz.
"Ama neredeyse biliyordum, bu yüzden son Molde maçım öncesinde, o zamanlar teknik direktör olan Age Hareide'ye gol atarsam, formamı çıkarıp tribünlere fırlatacağımı ve sahadan koşarak ayrılacağımı söyledim. O da: 'Hayır, bunu yapamazsın... ama eğer yapman gerekiyorsa maç bitimine 10 dakika kala bekle' dedi. Tam olarak olan da buydu.
"Sanırım beşinci golü attım, 5-1, formayı fırlatıp sahadan koşarak çıktım ve yedek oyuncularımız hazır olmadığı için birkaç dakika 10 kişiyle oynamak zorunda kaldık. O zamanlar tam bir kasırga gibiydi. Medya evimin önündeydi. Röportaj yapmak istiyorlardı ve ben tüm bunlardan uzak durmaya çalıştım."
Ve Solskjaer, yeni bir ünlü düzeyini nasıl idare ettiği sorulduğunda şöyle dedi: "Tabii ki. Çünkü Manchester United'dan 18 ay önce, yerel takımım Clausenengen için 50 kişi önünde oynuyordum, bu yüzden dikkat çekmek açısından büyük bir adımdı. Ama sanırım bu durumlarla başa çıkmada oldukça iyi oldum."
Solskjaer, United efsanesi oldu
Solskjaer'in Old Trafford'a transferi, kulüp Blackburn'den Alan Shearer'ı imzalamak için baskı yaparken birçok taraftarı şaşırttı. Shearer nihayetinde aynı yaz çocukluk kulübü Newcastle için imza attı ve o dönemin dünya rekoru olan 15 milyon £ karşılığında St. James' Park'a transfer oldu.
'Bebek Yüzlü Suikastçı', altı kez Premier Lig'i kazanarak ve 1999'da Barcelona'da Bayern Munich'e karşı 2-1'lik Şampiyonlar Ligi zaferlerinde galibiyet golünü atarak kendini bir United efsanesi olarak sağlamlaştırdı.
Solskjaer daha sonra 2018 ile 2021 arasında United'ı yönetti; en son ise Beşiktaş'ın menajerliğini yaptı, ancak Ağustos ayında Avrupa'dan elenmelerinin ardından İstanbul'da sadece sekiz ay devam edebildi. Ancak, tekrar yönetime dönmeye ilgi duyuyor.