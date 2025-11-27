Mbappe rekor dinlemiyor

Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappé, Çarşamba günü Atina’da unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi gecesine imza attı. Los Blancos, üç maçlık galibiyetsiz seriyi noktalayan kritik karşılaşmada Olympiacos’u 4-3 mağlup ederken, tüm goller Mbappé’den geldi.

Xabi Alonso’nun öğrencileri, Georgios Karaiskakis Stadyumu’ndaki mücadelede zaman zaman zor anlar yaşasa da, Mbappé’nin tarihi performansı sayesinde Avrupa’daki çıkışını sürdürdü. 26 yaşındaki süper yıldız, attığı dört golle yalnızca Real Madrid’e galibiyeti getirmekle kalmadı, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi rekorlarını da alt üst etti.

Benzema'yı geride bıraktı

Mbappé, hat-trick’ini tamamladığı anda Şampiyonlar Ligi’nde üç gol atan Real Madrid efsanesi Karim Benzema’yı geride bıraktı. Fransız forvet, bununla da kalmayarak “pokeri” tamamladıktan sonra Cristiano Ronaldo’nun Avrupa arenasındaki en iyi beş maçlık başlangıcını da geçti.

Ronaldo, 2013/14 ve 2017/18 sezonlarının ilk beş Şampiyonlar Ligi maçında toplam sekiz gol atmıştı. Mbappé ise bu sezon aynı süreçte dokuz gole ulaşarak Portekizli yıldızın rekorunu kırmayı başardı.

Real Madrid cephesi, hem serinin bitmesi hem de Mbappé’nin tarihi performansı nedeniyle büyük bir moral bulurken, Fransız yıldız sezonun geri kalanında da gözlerin merkezinde olmaya devam edecek gibi görünüyor.