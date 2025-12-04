Mbappe, Cristiano Ronaldo'yu tehdit ediyor!

Kylian Mbappe, Real Madrid’deki bu sezonki performansıyla hücum hattının tartışmasız lideri oldu. Geçen sezon Pichichi ve Avrupa Altın Ayakkabı ödüllerini kazanarak gösterdiği yüksek seviyeyi daha da yukarı taşıyan Fransız yıldız, 2025-26 sezonunun ilk yarısına damga vuruyor.

Mbappe, bu sezon şu ana kadar oynadığı 20 resmi maçta 25 gol attı. Ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da bir kez ağları sarstı. Toplamda tüm kulvarlarda 55 gole ulaşmış durumda. Eski Hollanda yıldızı Wesley Sneijder, şimdiden Mbappe’nin gelecek yıl Ballon d’Or’un favorisinden biri olduğunu açıkça dile getirdi.

Mbappe’nin bu sezonki etkileyici performansı, 2025 takvim yılı boyunca sergilediği müthiş formun devamı niteliğinde. Fransız süperstar, geçen sezon attığı 31 golün 21’ini yılın ikinci yarısında kaydetmişti.

Ronaldo’nun 59 gollük rekoruna doğru

Mbappe’nin Real Madrid formasıyla 2025 yılı boyunca ortaya koyduğu gol grafiği, onu Cristiano Ronaldo’nun ikonik rekoruna bir adım daha yaklaştırdı. Portekizli efsane, 2013 yılında Real Madrid adına bir takvim yılında 59 gole ulaşmış ve bu rekorun kırılmasının neredeyse imkânsız olduğu düşünülmüştü.

Ancak Mbappe, Aralık ayı içinde beş gol daha atması halinde Ronaldo’nun bu rekorunu geçebilecek. Real Madrid’in Aralık ayında dört maçı bulunuyor. İlk sınav Celta Vigo karşısında verilecek; ardından La Liga’da Sevilla ve Alaves maçları, Şampiyonlar Ligi’nde ise Manchester City karşılaşması oynanacak.

La Liga’daki üç maç, Mbappe’nin rekoru kırması için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Fransız kaptan zaten geçtiğimiz hafta Olympiacos karşısında Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı ikinci hat-trick’ini atarak yine Ronaldo’ya ait bir rekoru geride bırakmıştı. Bu hat-trick, Mohamed Salah’ın ardından tarihteki en hızlı ikinci oldu.

Mbappe'nin Real Madrid kariyerinin henüz başında olmasına rağmen Ronaldo’nun birçok rekoruna yaklaşmış olması, Santiago Bernabéu’da yeni bir gol makinesinin yükselişini gözler önüne seriyor.