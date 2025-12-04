Lionel Messi futbol tarihinin en iyi teknik direktörünü açıkladı

Lionel Messi, ESPN’e verdiği özel röportajda eski teknik direktörü Pep Guardiola’ya övgüler yağdırarak onu “benzersiz” ve “hepsinden farklı” biri olarak tanımladı. Tamamı bugün 15.00’te yayımlanacak röportajda Messi, kariyerinin başlangıcında Barcelona’da birlikte çalıştığı Guardiola’yı tüm teknik direktörlerin üzerinde gördüğünü söyledi.

Messi, “Benim için Guardiola eşsiz. Olağanüstü iyi teknik direktörler var ama onun farklı bir yanı bulunuyor. Bence hepsinin en iyisi” dedi. Arjantinli süper yıldız, Guardiola’nın taktik hazırlıklarında, maç analizlerinde ve oyuncularla iletişimde tamamlayıcı bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

2008-2012 yılları arasında Barcelona’ya 14 büyük kupa kazandıran Guardiola’nın sisteminin merkezinde yer alan Messi, o dönemin doğru oyuncular ve doğru fikirlerin uyumuyla başarıya ulaştığını söyledi. “Barcelona’da onu sahip olduğumuz oyuncularla bir araya getirdik ve her şey mükemmel şekilde birleşti” ifadelerini kullandı.

Guardiola’nın yalnızca Barcelona’da kazandıklarıyla değil, gittiği her yerde oyun anlayışını değiştirmesiyle de fark yarattığını belirten Messi, “Bayern’de kazanamadığı Şampiyonlar Ligi’ne rağmen Almanya’da futbolun oynanış şeklini değiştirdi. İngiltere’de de aynı şeyi yaptı. City ile ligi değiştirdi” dedi.

Dünya Kupası yorumu

Barcelona’dan ayrıldıktan sonra Guardiola, Bayern Münih’te üç sezon üst üste Bundesliga şampiyonluğu ve iki kez yerel duble elde etti. 2016’dan bu yana Manchester City’yi yöneten İspanyol teknik adam, altı Premier League kupası ve bir Şampiyonlar Ligi dahil 18 kupa kaldırdı. Guardiola kısa süre önce teknik direktörlük kariyerindeki 1000. maçını da kutladı.

Messi, röportajın devamında Arjantin Milli Takımı’yla 2026 Dünya Kupası hedeflerine de değindi. 2022’de Katar’da kupayı kaldıran Arjantin, turnuvaya ABD, Meksika ve Kanada’da oynanacak organizasyonda şampiyon unvanıyla katılacak.

Beş Dünya Kupası’nda forma giyen Messi, turnuvanın zorluklarına dikkat ederek, “Bu grup yeniden deneyecek, her şeyini verecek ve savaşacak. Ama küçük detaylar bile elenmenize neden olabilir” dedi.

2022’de Suudi Arabistan’a karşı alınan 2-1’lik şok yenilgiyi hatırlatan Messi, Dünya Kupası’nda her rakibin tehlikeli olabileceğini vurguladı. “Top direğe çarpar içeri girer ya da dışarı çıkar, penaltılarla elenebilirsiniz. Hollanda ve Fransa maçlarında daha iyi olan taraf bizdik ama penaltılara kaldık. Neyse ki kalede bir canavar vardı, Dibu Martínez bize kazandırdı. Ama penaltılarda kaybedebilirsiniz. Dünya Kupası gerçekten çok zor” şeklinde konuştu.

2026 Dünya Kupası kura çekimi cuma günü Washington DC’de yapılacak.