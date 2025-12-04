Messi'den hayranlarını şoka uğratan açıklama! Ronaldo'nun tepkisi merakla bekleniyor

Lionel Messi, ESPN’e verdiği röportajda gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı’nın kadrosunda yer alıp almayacağı konusunda belirsizlik olduğunu bir kez daha dile getirdi. Haziran ayında 39 yaşına girecek olan Arjantinli efsane, fiziksel durumunun ve rekabet seviyesinin bu karar için belirleyici olacağını söyledi.

Messi, “Umarım orada olabilirim. Daha önce de söylediğim gibi, orada olmak isterim” diyerek turnuvaya katılmayı hedeflediğini ifade etti. Ancak eklediği şu sözler yeniden şüphe uyandırdı: “En kötü ihtimalle, canlı olarak izleyeceğim. Bu bile benim için özel olur.”

Arjantin’in 2022 Katar Dünya Kupası zaferinde takımını şampiyonluğa taşıyan kaptan olarak tarihe geçen Messi, o zamandan beri kariyerine Inter Miami’de devam ediyor. Avrupa’nın beş büyük liginden ve Şampiyonlar Ligi temposundan uzak kalan yıldız, temposunun doğal olarak düştüğünü kabul ediyor. Bu durum da Arjantin’in geniş ve rekabetçi kadrosu düşünüldüğünde, onun yerinin artık garanti olmadığı anlamına geliyor.

Messi, Arjantin Milli Takımı’nda oluşan güçlü yapıdan da övgüyle bahsetti: “Gerçek şu ki, olağanüstü oyuncularımız var. Scaloni görevi devraldığından beri ortaya çıkan istek ve heyecan inanılmaz. Bu takımın zihniyeti, kazanma arzusunu sürekli besliyor. Antrenmanlarda herkes elinden geleni yapıyor, gerektiğinde sert oynuyor. Bunu görmek bile çok şey ifade ediyor.”

Fiziksel durumu belirleyici olacak

Aynı zamanda yeni oyuncuların milli takıma entegrasyonunun hiç olmadığı kadar kolaylaştığını belirten Messi, Arjantin’in şu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı: “Dünya Kupası’nı kazanmak takıma büyük bir güven ve rahatlık verdi. Bu, hazırlık süreçlerini tamamen değiştiriyor.”

Messi, 2024 yılında yaptığı açıklamada yaşının bir engel olabileceğini söylemiş ve ABD-Kanada-Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılamama ihtimalinden söz etmişti. Son röportajında ise kararının tamamen fiziksel durumuna bağlı olduğunu yineledi: “Bu, nasıl hissettiğime bağlı. Kendime karşı gerçekçi olmam gerekiyor. Rekabet edebilecek ve takım arkadaşlarıma yardım edebilecek durumda olmalıyım. O an geldiğinde nasıl olacağımı bilmiyorum.”

Arjantinli yıldız, Inter Miami’deki maç yoğunluğunun Avrupa’daki yıllarına kıyasla çok daha düşük olduğuna dikkat çekti: “Eskiden üç günde bir maç oynuyordum. Şimdi durum farklı. Bu da kararımı etkileyen faktörlerden biri.”

Messi’nin bu sözleri, Dünya Kupası kura çekimi öncesinde Arjantin cephesinde önemli bir tartışmayı tekrar gündeme taşımış durumda. Taraftarlar, 2022’de kupayı kazandıran kaptanlarının bir kez daha sahada olmasını isterken; Messi, son kararı fiziksel olarak nasıl hissedeceğine bıraktı.