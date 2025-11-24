Guardiola kendisiyle çalışmak isteyen genç yıldızı almak için 185 milyon euro teklif edecek

Manchester City, hücum hattını güçlendirmek ve Arsenal ile süren şampiyonluk yarışında yeniden ivme kazanmak için büyük bir hamleye hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre City, Rennes’in yıldızı Desire Doue için 158 milyon sterlinin üzerinde – yani yaklaşık 185 milyon eurodan fazla – bir teklif yapmaya hazır.

Guardiola yönetiminde zorlu bir döneme giren City, Newcastle karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetin ardından harekete geçmiş durumda. Harvey Barnes’ın golüne rağmen çok sayıda pozisyonu değerlendiremeyen Guardiola’nın ekibi, Premier Lig’de üçüncü sıraya geriledi ve Arsenal’in yedi puan arkasında kaldı.

Ruben Dias, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Newcastle’ın iç saha gücüne dikkat çekerek takımın hızla toparlanacağına inandığını söyledi. Ancak hücumda yaratıcılık ve bitiricilik eksikliği Guardiola’yı yeni bir takviye arayışına yöneltti.

City’nin hedefi Desire Doue

İspanyol kaynaklara göre Manchester City, Fransa Milli Takımı'nın yükselen yıldızı Desire Doue için dev bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Rennes formasıyla dikkat çeken 19 yaşındaki oyuncu, hız, çeviklik ve çizgi arası yaratıcılığıyla hücuma ciddi bir katkı sağlayabilecek potansiyelde görülüyor.

Doue’nin kararında Guardiola faktörü büyük. Genç yıldızın, teknik gelişimine önem veren Guardiola ile çalışmayı çok istediği ve temsilcilerinin City ile temasta olduğu bildiriliyor.

City rekor kırmaya hazır

Manchester City’nin transfer rekorunu kırması bekleniyor. Kulüp, Erling Haaland’dan sonra bir kez daha hücum hattına dünya çapında bir yetenek eklemeyi hedefliyor. Ancak Paris Saint-Germain’in sportif direktörü Luis Enrique’nin geniş alanlarda etkili oyuncuları kadroya katma konusundaki kararlı politikası nedeniyle City’nin bu transferi sonuçlandırmasının kolay olmayacağı ifade ediliyor.