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Brazil v France - International Friendly

Akliouche, Monaco'dan PSG'ye “rüya” transferini tamamladı

Paris Saint-Germain, Fransa Milli Takımı orta saha oyuncusu Maghnes Akliouche'un AS Monaco'dan transferini 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyle tamamladı. 24 yaşındaki oyuncu, prenslikte geçirdiği etkileyici dönemin ardından doğduğu bölgeye geri dönerken, son Ligue 1 şampiyonuna katılarak hayat boyu kurduğu bir hayali gerçekleştirdi.

TransfersParis Saint-Germain
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