BVB, El-Mala alternatifi konusunda muhtemelen avantajlı durumda

PSG’nin genç yeteneği Ibrahim Mbaye için yürütülen transfer yarışında BVB’nin avantajlı bir konumda olduğu öne sürülüyor. Ancak güçlü rakipler de var. Ayrıca sarı-siyahlıların önceliği aslında Said El Mala.