Monaco, Folarin Balogun'un geleceğine dair belirsizlik sürerken Napoli forveti Romelu Lukaku için iddialı bir hamleyi aktif şekilde değerlendiriyor. 33 yaşındaki Belçikalı forvet, bu yaz kulüp yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından İtalyan ekipten ayrılmak istiyor.
AS Monaco Teknik Direktörü Filipe Luis, transfer tekliflerinde artış beklemesine rağmen golcü Folarin Balogun'u takımda tutma konusundaki güçlü isteğini dile getirdi. ABD Milli Takımı oyuncusu, Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekti ve transfer dönemi kapanmadan önce ciddi ilgi görmesi bekleniyor.
PSG’nin genç yeteneği Ibrahim Mbaye için yürütülen transfer yarışında BVB’nin avantajlı bir konumda olduğu öne sürülüyor. Ancak güçlü rakipler de var. Ayrıca sarı-siyahlıların önceliği aslında Said El Mala.
Paris Saint-Germain, Fransa Milli Takımı orta saha oyuncusu Maghnes Akliouche'un AS Monaco'dan transferini 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyle tamamladı. 24 yaşındaki oyuncu, prenslikte geçirdiği etkileyici dönemin ardından doğduğu bölgeye geri dönerken, son Ligue 1 şampiyonuna katılarak hayat boyu kurduğu bir hayali gerçekleştirdi.