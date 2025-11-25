Arda Güler'den Real Madrid'in 70 milyon euroluk transfer operasyonuna veto ❌

Real Madrid’in gelecek yaz Liverpool’un orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai için adım atabileceği yönündeki haberler, Arda Güler cephesinde olumlu karşılanmıyor. İspanyol basınına göre Güler, Macar yıldız hakkında “kendini beğenmiş ve geveze” şeklinde bir görüşe sahip ve bu transfer ihtimali genç Türk oyuncunun hoşuna gitmiyor. İkilinin 2025 yılındaki Türkiye–Macaristan karşılaşmalarında yaşadığı tartışma, Madrid’in planlarına gölge düşürüyor.

Real Madrid, son yıllarda Liverpool’un kadrosundan önemli isimlere yönelmeye devam ediyor. Trent Alexander-Arnold’ın 2025 yazı için ikna edilmesi ve Ibrahima Konaté'nin sözleşmesi bittiğinde serbest oyuncu olarak hedeflenmesi, Los Blancos’un Anfield’a bakışının en güncel örnekleri. Bu doğrultuda Alexis Mac Allister ve Dominik Szoboszlai de kulübün radarına girmiş durumda.

Güler ve Szoboszlai arasında yaşananlar

İspanyol kaynak Defensa Central, Arda Güler’in bu transfer fikrinden rahatsız olmasının sebebini 2025 yılının mart ayında yaşanan olaylara dayandırıyor. Türkiye–Macaristan UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçlarının ikinci ayağında Güler attığı golün ardından Szoboszlai’ye doğru sus işareti yapmış, bu hareket sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Maçın ardından Szoboszlai, Güler’e göndermeli bir şekilde “1088” yazarak Instagram’da Türk oyuncunun o zamana kadar Real Madrid için oynadığı dakika sayısıyla alay etmişti.

Güler ise karşılık vererek skoru 3-0 olarak düzenlediği fotoğrafı paylaşıp “Bu adam bir şaka. 6 gol seni susturmaya yetmez mi?” diyerek Macar oyuncuya yanıt vermişti. Bu gerginlik, Madrid’in Szoboszlai ilgisini Arda Güler açısından tartışmalı bir hale getiriyor.

Liverpool’un Szoboszlai planı

Liverpool, 2028’e kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta sahasını satmayı düşünmüyor. 2023 yazında RB Leipzig’den 70 milyon euroya transfer edilen Szoboszlai, Anfield’da kısa sürede takımın temel oyuncularından biri haline geldi. Fabrizio Romano’nun açıklamalarına göre Liverpool, hem Szoboszlai hem de Ryan Gravenberch için yeni sözleşme çalışmaları yürütüyor ve Macar oyuncunun maaşını artırmaya hazır.

Romano, görüşmelerde ilerleme olduğunu ancak henüz son aşamaya gelinmediğini belirtiyor. Liverpool’un amacı, Szoboszlai’nin uzun vadeli geleceğini kulüpte güvence altına almak.

Madrid’in hamle planları

Real Madrid cephesi, summer 2025’te orta sahayı güçlendirmek amacıyla yeni alternatifler değerlendiriyor. İsmi geçen adaylar arasında Szoboszlai’nin bulunması, Arda Güler’in gönlünde soru işaretleri yaratsa da kulüp, sportif ihtiyaçlar doğrultusunda her opsiyonu masada tutuyor. Öte yandan Madrid’in Trent Alexander-Arnold ve Konaté gibi Liverpool oyuncuları için de girişimleri devam ediyor.

İngiltere’den çıkan yeni detaylar

TEAMtalk’a göre Rodrygo, ocak döneminde ayrılması halinde Arsenal’i Tottenham’a tercih ediyor. Ayrıca Ibrahima Konaté, Real Madrid’in ilgisi konusunda verdiği mesajla dikkat çekiyor. Bundesliga’nın yıldız bir kanat oyuncusunun Madrid’e katılma isteği de İspanyol basınında öne çıkan konular arasında.