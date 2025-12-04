Galatasaray vs Samsunspor: Maçı nereden izleyebilirim, TV yayını, canlı yayın ve tüm detaylar

Süper Lig’in 15. haftasında lider Galatasaray, derbi sonrası sonrası sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Kadıköy deplasmanına lider giden ve lider dönen sarı-kırmızılı ekip, bu mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de hafta içi oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına güçlü bir şekilde hazırlanmak istiyor.

Son dönemde sakat ve cezalı oyuncuların da etkisiyle oldukça dar bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda şimdiden dört puan bıraktı. İç sahada oynanan Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından beraberlikle ayrılan Okan Buruk'un takımı Samsunspor maçına mutlak üç puan parolasıyla hazırlandı.

Samsunspor cephesinde ise teknik direktör Thomas Reis, güçlü rakiplerine karşı puan almanın hem takımın özgüveni hem de moral motivasyonu açısından çok değerli olacağını belirtti. Konferans Ligi'nde de oldukça başarılı bir grafik çizen Samsunspor, lige çıktığı gündne bu yana Türk futbolundaki en istikrarlı takımlardan biri olmayı başardı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki mücadele, 5 Aralık 2025 Cuma akşamı oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Samsunspor maçı, Türkiye'de beIN Sports 1 ekranın canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Samsunspor mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca beIN’in yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

Galatasaray vs Samsunspor başlama saati

Süper Lig - Süper Lig Rams Global Stadyumu

Takım haberleri ve kadro

Galatasaray takım haberleri

Galatasaray’da Samsunspor karşılaşması öncesi moraller oldukça yüksek. Fenerbahçe deplasmanında üç puanı 90+5'te John Duran'ın attığı golle kaybeden ve bir puana razı olan Okan Buruk'un takımı buna karşın zirvede kalmış olmanın tadını çıkartıyor. Osimhen'in takıma dönmesi hücum hattında takımın seviyesini yükseltirken, Yunus Akgün de sakatlık dönüşü yavaş yavaş form tutmaya başladı.

Hafta içinde deplasmanda Monaco ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması da hiç şüphesiz sarı-kırmızılı takımın Avrupa'daki geleceğini doğrudan etkileyecek ve Okan Buruk bu doğrultuda kadorda birkaç rotasyon hamlesi gerçekleştirebilir.

Fenerbahçe deplasmanında oyuna son dakikalarda dahil olan Mauro Icardi'nin Osimhen'in Monaco maçı öncesi dinlendirilmesi için Samsunspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.

Samsunspor takım haberleri

Form

Kırmızı-beyazlı takımın, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmana ısınma ve dinamik hareketlerle başlayan futbolcular, günü şut ve kenar orta organizasyonlarıyla tamamladı. Sakatlığını beklenenden kısa sürede atlatan Tanguy Coulibaly Galatasaray maçı öncesi güç ve kondisyon antrenmanlarına hız kazandırırken; yıldız oyuncunun Cuma akşamı oynanacak Galatasaray karşılaşmasında belki ilk on birde olmasa bile süre alması için çalışmalar devam ediyor.

Sezona 7’de 7 ile başlayan sarı-kırmızılılar son dört maçında yedi puan kaybetti ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı yitirdi. Samsunspor ise geçtiğimiz sezondan bu yana birlikte çalıştığı Alman teknik direktör Thomas Reis yönetiminde istikrarlı gidişatını sürdürerek, beşinci sırada yer alıyor.

Aralarındaki Maçlar

İki takım Süper Lig’de son yıllarda birçok kez karşılaştı. Galatasaray, geçen sezon oynanan iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Puan Durumu

Galatasaray liderlik koltuğunda yer alırken, Samsunspor da zirveyle arasındaki puan farkını azaltmayı amaçlıyor. 14 haftada 33 puan toplayan Galatasaray ligin en üst sırasında şampiyonluk mücadelesi verirken 25 puandaki Samsunspor ise gelecek sezon da Avrupa'da yer almanın hesaplarını yapıyor.

