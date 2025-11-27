Diego Simeone hangi takım için Atletico Madrid'i bırakmaya hazır?

Atletico'nun Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı aldığı 2-1'lik zafer, Metropolitano'yu kaosa sürükledi ve Avrupa futbolunun en ısrarlı hikayelerinden birini yeniden ateşledi. Jose Maria Gimenez'in 93. dakikada attığı kafa golü ile bu sonuç, Atleti'nin eleme umutlarını diri tutarken, Simeone'nin uzun vadeli geleceği hakkındaki konuşmaları da gündeme taşıdı.

Arjantinli teknik direktör, maç başlamadan önce bile manşetlere konu oldu.

Ön oyun basın görevleri sırasında, Simeone 1997 ile 1999 yılları arasında oyuncu olarak temsil ettiği Nerazzurri ile paylaştığı duygusal bağı yeniden gündeme getirdi. Yorumları İtalya genelinde hemen yankı buldu, özellikle de böyle bir zamanda: Inter henüz AC Milan'a karşı oynadığı derbide yenilmişti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel rekorunu sürdürmeyi umuyordu.

Durumu daha da karmaşık hale getiren Simeone'nin devasa maaşı, sezonda net olarak bildirilen yaklaşık 15 milyon €'ya yakın bir rakam olup, herhangi bir Serie A kulübünün karşılaması neredeyse imkansız. Ancak romantik ve sembolik olarak, Cholo'nun San Siro'ya dönüş fikri ortadan kaybolmuyor.

Maçın ardından Simeone, Inter'e olan hayranlığını yineleyerek onları Avrupa'nın “en güçlü takımı” olarak nitelendirdi. Bu, gece boyunca zaten konuşulan bir hikayeye daha fazla odun atmış oldu. Spekülasyonların gündemi meşgul etmesi, özellikle Simeone'nin kendisinden gelen maç sonrası tepkilere zemin hazırladı.