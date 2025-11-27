GFX Christian Chivu Diego SimeoneGetty/GOAL
Uğur Aktan

Diego Simeone hangi takım için Atletico Madrid'i bırakmaya hazır?

Diego Simeone, bir gün Inter'i çalıştırabileceği ifadesinin ardından çeşitli spekülasyonları alevlendirdi.

  • SIMONE'DEN İTİRAF

    Atletico'nun Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı aldığı 2-1'lik zafer, Metropolitano'yu kaosa sürükledi ve Avrupa futbolunun en ısrarlı hikayelerinden birini yeniden ateşledi. Jose Maria Gimenez'in 93. dakikada attığı kafa golü ile bu sonuç, Atleti'nin eleme umutlarını diri tutarken, Simeone'nin uzun vadeli geleceği hakkındaki konuşmaları da gündeme taşıdı.

    Arjantinli teknik direktör, maç başlamadan önce bile manşetlere konu oldu. 

    Ön oyun basın görevleri sırasında, Simeone 1997 ile 1999 yılları arasında oyuncu olarak temsil ettiği Nerazzurri ile paylaştığı duygusal bağı yeniden gündeme getirdi. Yorumları İtalya genelinde hemen yankı buldu, özellikle de böyle bir zamanda: Inter henüz AC Milan'a karşı oynadığı derbide yenilmişti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel rekorunu sürdürmeyi umuyordu.

    Durumu daha da karmaşık hale getiren Simeone'nin devasa maaşı, sezonda net olarak bildirilen yaklaşık 15 milyon €'ya yakın bir rakam olup, herhangi bir Serie A kulübünün karşılaması neredeyse imkansız. Ancak romantik ve sembolik olarak, Cholo'nun San Siro'ya dönüş fikri ortadan kaybolmuyor. 

    Maçın ardından Simeone, Inter'e olan hayranlığını yineleyerek onları Avrupa'nın “en güçlü takımı” olarak nitelendirdi. Bu, gece boyunca zaten konuşulan bir hikayeye daha fazla odun atmış oldu. Spekülasyonların gündemi meşgul etmesi, özellikle Simeone'nin kendisinden gelen maç sonrası tepkilere zemin hazırladı.

    • Reklam
  • Beppe Marotta InterGetty Images

    HAYALİNİ GİZLEMİYOR

    Maçtan önce, Arjantinli doğrudan Inter ile ilgili söylentiler hakkında soru sorulmuştu. 

    Alışılmadık bir netlikle yanıt verdi ve yorumları gecenin manşeti haline geldi. “Bu sadece bana bağlı değil, ama antrenörlük kariyerimde bir gün Inter’i çalıştırabileceğimi hayal edebiliyorum. Bunun bir gün gerçekleşeceğini düşünüyorum” diyerek yıllardır özel olarak taşıdığı bir hayalini açıkladı.

    Simeone, galibiyetten sonra da eşit derecede kararlılıkla konuştu ve rakiplerinin gücünü vurgulamayı seçti. “Hiçbir şüphe yok. Inter şu anda Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımı.”

    Bu açıklamalar, İtalyan devlerinin sezonun en zorlu dönemini yaşadığı bir anda geldi ve kaçınılmaz olarak Simeone'nin eski kulübüne geri dönüp dönmeyeceği konusundaki spekülasyonları artırdı.

    Daha akıllı futbol bahisleri mi arıyorsunuz? Uzman ön izlemeleri, veri odaklı tahminler ve kazandıran içgörüler elde edin!

  • BAŞKAN DEDİKODULARI REDDETTİ

    Avrupa genelinde spekülasyonlar hız kazanırken, Inter başkanı Marotta durumu yatıştırmak için hızlı davrandı. Yenilgiden kısa bir süre sonra konuşan Marotta, Simeone söylentileri hakkında doğrudan açıklama yaparken, mevcut teknik direktör Chivu'ya tam destek verdi.

    Destek mesajını iletmeden önce, Marotta Simeone'nin yorumlarını niyet değil, hayranlık olarak çerçeveledi. Ardından duruşunu tamamen netleştirdi: 

    “Simeone'nin adaylığı? Bunu çok iyi tanıdığı ve Avrupa'nın ön saflarında yer alan bir kulübe duyulan hayranlık olarak görüyorum. Şimdiki gibi genç bir teknik direktörümüz var, ve umarım Chivu Inter’de uzun yıllar kalır çünkü aradığımız profile uyuyor. Aradığımız profil bu, kendisinden memnunuz ve Inter'de uzun yıllar kalabileceğine inanıyorum.”

    Inter’in mağlubiyeti, Milan derbisini kaybettikten sonra üst üste ikinci yenilgileri oldu ve şu anda Şampiyonlar Ligi grubunda, Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Real Madrid ile eşit puanla ve lider Arsenal’in üç puan gerisinde sıkışık bir grupta yer alıyorlar.

  • Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    UMUTLAR CANLANDI

    Nerazzurri şimdi hem zihniyetlerini hem de Chivu'nun liderliğini test edecekleri belirleyici bir döneme giriyorlar. 

    Pazar günü Pisa'ya yapacakları bir sonraki maç, yarışmalar arasında daha fazla yayılmadan önce mağlubiyet serilerini durdurmak için kazanmaları gereken bir maç haline geliyor. 

    Bu arada Los Rojiblancos, türbülanslı bir Avrupa kampanyasına yeni bir soluk getiriyor. Geç kazandıkları zafer onları dokuz puana yükseltti ve Liverpool ve Arsenal'e karşı aldıkları büyük yenilgilerle gölgelenmiş tutarsız başlangıçlarının ardından eleme aşamasına kalma umutlarını canlı tuttu.

    Simeone, Atleti'nin Cumartesi günü Real Oviedo ile bir iç saha maçıyla La Liga'ya geri döneceği için şimdi yurt içi meselelere odaklanacak. Artık ivme tekrar yanlarında olduğu için, Inter'e karşı alınan galibiyet, sezonlarında bir dönüm noktası olabilir, ancak Simeone’nin geleceği hakkındaki sorular kaybolmayabilir.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
İtalya Kupası
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN