Klopp Liverpool'dan gerçek ayrılık sebebini ve Arne Slot'un problemini açıkladı

Arne Slot, Jürgen Klopp ile sık sık karşılaştırılıyor – ancak Liverpool’un son 50 yıldaki en kötü dönemlerinden birini yaşaması nedeniyle bu karşılaştırma olumlu bir anlam taşımıyor. Slot, Klopp’un Liverpool’dan ayrılmadan hemen önce bulunduğu konuma fazlasıyla benzeyen bir durumda.

Klopp, 2023/24 sezonunun ortasında, yaklaşık dokuz yıllık görev süresinin ardından, Anfield’dan ayrılacağını açıklayarak futbol dünyasını şaşırtmıştı. Almanya’nın 2019 Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik direktör, sürekli baskı ve tükenmişlik hissettiğini söyleyerek sezon sonunda görevi bırakacağını duyurmuştu.

Ayrılmasından haftalar önce Klopp, kararının ardındaki nedenlere dair daha fazla ipucu verdi. Bu nedenler bugün Slot’un da içinde bulunduğu tabloyu açıkladığı gibi, gelecekte onun da aynı yolu izlemesine neden olabilir. Klopp, Liverpool’un 2022/23 sezonundaki düşüşünü uzatmaktan korkmuş ve kulübün iyiliği için kendini denklemden çıkarmayı seçmişti.

Slot geleli sadece 1,5 yıl oldu

Sky Sports’a Mayıs 2024’te verdiği röportajda Klopp şöyle demişti:

“Son haftalarda futbol iyi gitmedi ve insanlar benim çok yorgun göründüğümü söylemeye başladı. Ben sadece yaşlandım. Son güne kadar yüzde 100 bu işin içinde olacağım. Planım hep buydu. Bu kararı şimdi vermezsem gelecek yıl işler zorlaşır diye düşündüm. Yine bir sezon öncesi için kendini toparlamak, büyük kararlar almak… Bu iş için gerçekten enerji dolu olmanız gerekir – yüzde 80 yetmez. Bu 7/24 yapılan bir iş ve Liverpool gibi bir kulüp için gereken standartlarda devam edemeyeceğimi biliyordum.”

Arne Slot, Klopp’un yaşadığı ölçüde bir tükenmişlik iddiasında bulunamaz; göreve geleli yalnızca 18 ay oldu. Ancak Klopp’un standartlara bağlılık konusundaki ısrarını ve bu standartların şu an karşılanamıyor oluşunu çok iyi anlayabilir.

Liverpool, tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçın 9’unu kaybederek son on yılların en kötü performansını sergiliyor. Premier League şampiyonluğu için güçlü bir savunma yaparak başladıkları sezonun seyri hızla krize dönüşmüş durumda.

PSV’ye 4-1 kaybederek üst üste üçüncü kez üç farklı farkla mağlup olan takım, Nottingham Forest ve Manchester City’ye karşı da 3-0’lık yenilgiler almıştı. Bu sonuçların ardından Liverpool, otomatik Şampiyonlar Ligi sıralamasının dışına düştü ve Premier League’in alt yarısına geriledi. Bu noktada en son 2012/13 sezonunda bulunmuşlardı.

Slot üzerindeki baskı giderek artıyor. Yönetimin hâlâ destek verdiği bilinse de, performansın acilen toparlanmaması hâlinde bu sabrın uzun sürmesi beklenmiyor.

Fikstür bir nebze nefes aldırabilir: sırada zor günler geçiren West Ham, ardından yeni yükselen Sunderland ve Leeds maçları var. Ancak bu maçların aynı zamanda daha yüksek bir beklenti baskısı yarattığı da açık. Slot bu maçlardan sonuç çıkaramazsa, tıpkı selefi Klopp gibi ayrılığı kendi kararıyla veya yönetimin müdahalesiyle yaşayabilir.