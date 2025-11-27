Bayern Münih efsanesi Alman devine, Türk oyuncunun 50 milyon euroluk partnerini önerdi

Bayern Münih’in efsane orta sahası Bastian Schweinsteiger, kulübüne dikkat çekici bir transfer tavsiyesinde bulundu. Alman futbolunun önemli isimlerinden Schweinsteiger, VfB Stuttgart’ta gösterdiği çıkışla Avrupa’nın en çok konuşulan defansif orta sahalarından biri haline gelen Angelo Stiller’in Bayern’e geri döndürülmesini önerdi.

Bayern alt yapısında yetişen Stiller, 2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ve Lokomotiv Moskova karşılaşmalarında kısa süreler almış, DFB-Pokal’de FC Duren’e karşı da sahaya çıkmıştı. Ancak Bundesliga’da süre bulamaması nedeniyle gelişiminin önüne engel koyan durumu değiştirmek isteyen Stiller, 2021'de Hoffenheim’a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

Hoffenheim’da gösterdiği performansla hızla dikkat çeken 24 yaşındaki orta saha, Stuttgart’a geçişinin ardından Atakan Karazor ile oluşturduğu ikiliyle birlikte Bundesliga’nın en çok aranan yeteneklerinden biri haline geldi.

Almanya Milli Takımı’nda da forma giyen Stiller, Manchester United ve Real Madrid’in ilgisini çekerken, Stuttgart oyuncuya 50 milyon euro değer biçiyor. Bu rakam, gerçekleşmesi hâlinde kulüp tarihinin en yüksek ikinci satışı olacak.

MLS'e ilgili

Elliot Anderson, Adam Wharton ve Carlos Baleba gibi isimlerle birlikte Manchester United’ın orta saha listesinde yer alan Stiller için Bayern Münih de yeniden devrede. Sky Deutschland’ın haberine göre, Bayern oyuncunun geri dönüş ihtimalini araştırıyor. Bu olasılığı destekleyen isimlerden biri de efsane futbolcu Bastian Schweinsteiger.

Schweinsteiger, Kings League kapsamında katıldığı bir etkinlikte şu ifadeleri kullandı: “Angelo çok ilginç bir oyuncu. Onu Bayern Münih’te tekrar görmek isterim.”

Stiller ise geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda yurt dışı planlarını açıkça dile getiriyor. Bild’e konuşan genç yıldız, “Bir noktada kesinlikle yurt dışında oynamak istiyorum. Kariyerimin sonunda da ABD’de, MLS’te forma giymek istiyorum. Bu yüzde 100 kesin bir hedef” sözleriyle kariyer yolunun henüz çizilmediğine işaret etti.

2028 yılına kadar Stuttgart ile sözleşmesi bulunan Stiller’in geleceği, önümüzdeki transfer dönemlerinde Avrupa devlerinin rekabetine sahne olacak gibi görünüyor.