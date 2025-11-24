PSG ile Bayern Münih arasında büyük gerilim

Paris Saint-Germain, son transfer dönemlerinde Fransız oyunculara yönelme politikasını sürdürürken, savunma hattını güçlendirmek için hedefini Bayern Münih’in stoperi Dayot Upamecano’ya çevirmiş durumda. Daha önce Bradley Barcola, Désiré Doué ve Lucas Chevalier gibi yerli isimleri kadrosuna katan PSG, Fransız savunmacı konusunda da benzer bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Upamecano’nun Bayern ile 2025-26 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor ancak taraflar arasında yürütülen uzatma görüşmeleri henüz kesin bir sonuca ulaşmış değil. Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre PSG, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ve özellikle 2026 yazında sözleşmesinin sona ermesi ihtimaline karşı hazırlıklı davranıyor. Upamecano’nun kontratını yenilememesi halinde Fransız ekibi bedelsiz bir transfer fırsatını değerlendirmek istiyor.

Sky Sport Almanya’dan Florian Plettenberg’in haberine göre PSG, Upamecano’nun serbest oyuncu statüsüne kavuşması halinde transferi aktif olarak araştırıyor. Aynı haberde Real Madrid’in de oyuncunun durumuyla ilgili temaslarda bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle transfer yarışı, Avrupa’nın iki dev kulübü arasındaki rekabeti daha da kızıştırabilir.

Bayern takımda tutmakta kararlı

Bayern cephesi ise oyuncuyu takımda tutmakta kararlı görünüyor. Kulüp başkanı Herbert Hainer, yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek “Yeni anlaşmanın imzalanacağı konusunda iyimserim. Upamecano’nun Bayern’de çok mutlu olduğunu, kendini takımda iyi hissettiğini ve teknik direktörle güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu duyuyorum” ifadelerini kullandı. Ancak sözleşmede yer alan serbest kalma maddesi müzakerelerde hâlâ önemli bir engel olarak duruyor. Bu sürecin yönetimi spor direktörü Max Eberl tarafından yürütülüyor.

Upamecano ise geleceğiyle ilgili kararını aceleye getirmek istemiyor. L’Equipe’e konuşan Fransız savunma oyuncusu, gelecek yaz yapılacak FIFA Dünya Kupası’nın kariyer planlamasında belirleyici olabileceğini söyleyerek “Menajerim bu konuyla ilgileniyor. Doğru kararı vereceğiz. Şu anda sezonuma, kulübüme ve milli takımıma odaklanmış durumdayım. Aklım bu konuda değil” dedi.

Hem PSG hem de Real Madrid’in radarında olan Upamecano’nun geleceği, Bayern’in sözleşme yenileme çabaları ve Dünya Kupası öncesi oyuncunun vereceği karar doğrultusunda şekillenecek gibi görünüyor.